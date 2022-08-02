Грозы с жарой до +36 градусов ожидаются в Ростовской области 2 августа

До конца суток 2 августа в области ожидаются дожди, местами сильные и с грозами. Ветер западный, юго-западный, при грозе порывы могут достигать 20 метров в секунду.
Температура воздуха днем +27...+32 С, в отдельных районах столбик термометра поднимется до +36 С.
В ночь на среду так же дождливо и ветрено, местами ночью и рано утром 3 августа возможен туман. Температура воздуха ночью +19...+24 С, по северу не выше +13 С.
В Ростове в день ВДВ +31 С и дождь, вероятность осадков 87 %.
Напомним, штормовое предупреждение из-за ливней с грозами в Ростовской области продлили до 5 августа.