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Грозы с жарой до +36 градусов ожидаются в Ростовской области 2 августа

2 августа 05:43
Фото: Медиахолдинг 1Мi
Вторник 2 августа в Ростовской области будет душным и дождливым, сообщили синоптики.

До конца суток 2 августа в области ожидаются дожди, местами сильные и с грозами. Ветер западный, юго-западный, при грозе порывы могут достигать 20 метров в секунду.

Температура воздуха днем +27...+32 С, в отдельных районах столбик термометра поднимется до +36 С.

В ночь на среду так же дождливо и ветрено, местами ночью и рано утром 3 августа возможен туман. Температура воздуха ночью +19...+24 С, по северу не выше +13 С.

В Ростове в день ВДВ +31 С и дождь, вероятность осадков 87 %.

Напомним, штормовое предупреждение из-за ливней с грозами в Ростовской области продлили до 5 августа.

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