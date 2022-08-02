Губернатор ЕАО принял участие в открытии железнодорожной станции Биробиджан II

Глава ЕАО, обращаясь к присутствующим, отметил значимость данного события. Он поздравил специалистов с наступающим Днем железнодорожника и открытием станции. Гольдштейн отметил, что восточный политический вектор, объявленный президентом страны Владимиром Путиным, воплощается в жизнь. Новый полигон даст возможность задействовать мост Нижнеленинское – Тунцзян. В перспективе по нему будут перевозиться грузы из КНР в РФ. Губернатор поблагодарил строителей за профессионализм и отличный результат в виде перспективного объекта.