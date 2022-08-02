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Губернатор ЕАО принял участие в открытии железнодорожной станции Биробиджан II

2 августа 18:48
В ЕАО прошла торжественная церемония открытия железнодорожной станции Биробиджан 2. В мероприятии принял участие губернатор региона Ростислав Гольдштейн.

Как передает eaomedia.ru, церемония ввода в эксплуатацию объекта «Реконструкция станции Биробиджан 2 Дальневосточной железной дороги со строительством путей экипировки тепловозов» стала настоящим праздником для всех участников.

Строительный объект реализован согласно плану программы развития Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей.

Глава ЕАО, обращаясь к присутствующим, отметил значимость данного события. Он поздравил специалистов с наступающим Днем железнодорожника и открытием станции. Гольдштейн отметил, что восточный политический вектор, объявленный президентом страны Владимиром Путиным, воплощается в жизнь. Новый полигон даст возможность задействовать мост Нижнеленинское – Тунцзян. В перспективе по нему будут перевозиться грузы из КНР в РФ. Губернатор поблагодарил строителей за профессионализм и отличный результат в виде перспективного объекта.

Ростислав Гольдштейн торжественно вручил начальнику Дальневосточной железной дороги Евгению Вейде макет карты ЕАО. После чего выразил благодарность за работу по обеспечению безопасности объектов ведомства.

В свою очередь Вейде описал объем проделанной работы: «Порядка 30 стрелочных переводов, 15 километров контактной подвески, три совершенно новых приемоотправочных пути на 71 условный вагон». Все это позволит перевозить около 10 млн тонн грузов ежегодно и уменьшит нагрузку на Транссибирскую магистраль.

За прекрасные результаты в строительстве Вейде подарил именные часы отличившимся сотрудникам ведомства Владимиру Новосельцеву и Владимиру Тумайкину.

Почетные грамоты получили Роман Лысак, Антон Новиков и Сергей Тютюников. Двенадцати сотрудникам вручили благодарности от начальника ДВЖД.

Приятным подарком стало выступление солиста шоу-группы «Планета Голливуд» Михаила Жука.

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