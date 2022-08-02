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В Ростове определили, где будет проходить дублер Змиевского проезда

2 августа 10:10
Фото: Яндекс.Карты
В Ростове-на-Дону выбрали наиболее оптимальный из четырех предложенных вариантов будущего дублера Змиевского проезда, сообщили в региональном правительстве.

Заказчиком проекта выступает городская администрация, новая дорога должна быть протяженностью в 1.3 километра, включать транспортное кольцо, эстакаду и путепровод.

В итоге из четырех вариантов выбрали проект, предусматривающий относительно прямую дорогу с путепроводом длиной в 450 метров и выходом на Зоологическую в районе улиц Тамбовской и Липецкой.

Этот вариант выбрали из-за того, что при его реализации не нужно будет сносить существующий путепровод через железнодорожные пути, а значит, не придется закрывать проезд для автомобилей. Кроме того, такой вариант позволит соединить новую дорогу с Таганрогским проспектом и микрорайоном Соловьиная роща.

Фото: Правительство Ростовской области

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