В Ростове определили, где будет проходить дублер Змиевского проезда

Заказчиком проекта выступает городская администрация, новая дорога должна быть протяженностью в 1.3 километра, включать транспортное кольцо, эстакаду и путепровод.
В итоге из четырех вариантов выбрали проект, предусматривающий относительно прямую дорогу с путепроводом длиной в 450 метров и выходом на Зоологическую в районе улиц Тамбовской и Липецкой.
Этот вариант выбрали из-за того, что при его реализации не нужно будет сносить существующий путепровод через железнодорожные пути, а значит, не придется закрывать проезд для автомобилей. Кроме того, такой вариант позволит соединить новую дорогу с Таганрогским проспектом и микрорайоном Соловьиная роща.