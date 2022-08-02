В Ростове определили, где будет проходить дублер Змиевского проезда

Этот вариант выбрали из-за того, что при его реализации не нужно будет сносить существующий путепровод через железнодорожные пути, а значит, не придется закрывать проезд для автомобилей. Кроме того, такой вариант позволит соединить новую дорогу с Таганрогским проспектом и микрорайоном Соловьиная роща.