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Posted 3 августа 2022,, 15:05

Published 3 августа 2022,, 15:05

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Эксперт выяснила, что в ставропольских лесах не осталось грибов, кроме подберезовиков

3 августа 2022, 15:05
В лесах Ставропольского края исчезли все виды грибов, за исключением подберезовиков. Таким интересным наблюдением поделилась с NEWS.ru главред издания “Грибник России”, член Санкт-Петербургского микологического общества Ирина Уханова.

Как сообщает NEWS.ru, причины исчезновения грибов не могут определить даже эксперты, причем погода в регионе достаточно благоприятная для грибниц по сравнению с предыдущими годами.

Согласно заявлению Ухановой, в лесах Ставропольского края происходит что-то странное. Даже несмотря на практически идеальную погоду для роста грибов – в регионе выпало достаточное количество осадков, тепло сменяется похолоданием – грибов все равно не наблюдается. Можно найти только твердоватые сорта, такие как подберезовики. Примечательно, что и в прошлом году в Ставрополье стояла хорошая погода, поэтому грибницы не могли быть уничтожены. Эксперт рассказала, что белых грибов не найти от слова “совсем”, и причина такого явления совершенно непонятна.

#Общество#Новости
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