Эксперт выяснила, что в ставропольских лесах не осталось грибов, кроме подберезовиков

Posted 3 августа 2022,, 15:05
Published 3 августа 2022,, 15:05
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Как сообщает NEWS.ru, причины исчезновения грибов не могут определить даже эксперты, причем погода в регионе достаточно благоприятная для грибниц по сравнению с предыдущими годами.
Согласно заявлению Ухановой, в лесах Ставропольского края происходит что-то странное. Даже несмотря на практически идеальную погоду для роста грибов – в регионе выпало достаточное количество осадков, тепло сменяется похолоданием – грибов все равно не наблюдается. Можно найти только твердоватые сорта, такие как подберезовики. Примечательно, что и в прошлом году в Ставрополье стояла хорошая погода, поэтому грибницы не могли быть уничтожены. Эксперт рассказала, что белых грибов не найти от слова “совсем”, и причина такого явления совершенно непонятна.