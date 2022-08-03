Эксперт выяснила, что в ставропольских лесах не осталось грибов, кроме подберезовиков

Согласно заявлению Ухановой, в лесах Ставропольского края происходит что-то странное. Даже несмотря на практически идеальную погоду для роста грибов – в регионе выпало достаточное количество осадков, тепло сменяется похолоданием – грибов все равно не наблюдается. Можно найти только твердоватые сорта, такие как подберезовики. Примечательно, что и в прошлом году в Ставрополье стояла хорошая погода, поэтому грибницы не могли быть уничтожены. Эксперт рассказала, что белых грибов не найти от слова “совсем”, и причина такого явления совершенно непонятна.