МЧС опровергли утечку газа с пострадавшими на Северном жилом массиве Ростова

Напомним, вечером вторника, 2 августа, в Ростове-на-Дону жители стали сообщать об отчетливом запахе газа, что ощутили у дома № 38 по улице Добровольского, а очевидцы стали публиковать кадры, на которых экстренные службы стоят перед домом в составе бригад скорой помощи и газовой службы.