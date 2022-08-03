МЧС опровергли утечку газа с пострадавшими на Северном жилом массиве Ростова

Напомним, вечером вторника, 2 августа, в Ростове-на-Дону жители стали сообщать об отчетливом запахе газа, что ощутили у дома № 38 по улице Добровольского, а очевидцы стали публиковать кадры, на которых экстренные службы стоят перед домом в составе бригад скорой помощи и газовой службы.
Однако уже ближе к полуночи стало известно, что информация об утечке не подтвердилась, а выехавшие специалисты газовой службы утечку не обнаружили.
Сейчас в соцсетях предполагают, что причиной резкого запаха стало окрашивание чего-то, а жильцы ошибочно приняли запах краски за газ.