В Ростовской области приступили к работе 10 муниципальных центров управления

Власти объяснили, что причиной создания центров стало постоянно растущее число обращений от населения, только за июль их поступило больше шести тысяч. Сейчас центры, по словам губернатора Василия Голубева, должны обеспечить комфортное взаимодействие жителей с властями при помощи современных сервисов. В перспективе власти получат возможность оперативнее принимать решения по волнующим граждан вопросам.