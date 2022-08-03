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В Ростовской области приступили к работе 10 муниципальных центров управления

3 августа 08:54
Фото: Правительство Ростовской области
В Ростовской области заработали 10 МЦУ, которые заняты координацией работы с обращениями населения к местным органам власти в соцсетях, об этом сообщили в правительстве региона.

В пресс-службе сообщили, что с 1 августа начали работать МЦУ на территории Азова, Батайска, Гукова и еще семи муниципалитетах Ростовской области.

Власти объяснили, что причиной создания центров стало постоянно растущее число обращений от населения, только за июль их поступило больше шести тысяч. Сейчас центры, по словам губернатора Василия Голубева, должны обеспечить комфортное взаимодействие жителей с властями при помощи современных сервисов. В перспективе власти получат возможность оперативнее принимать решения по волнующим граждан вопросам.

Ранее после жалоб пассажиров общественный транспорт Батайска обещали оборудовать кондиционерами.

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