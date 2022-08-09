В Ростове ко Дню города проведут около 400 мероприятий с 15 по 18 сентября

Posted 9 августа 2022, 14:15
Published 9 августа 2022, 14:15
Modified 24 декабря, 18:26
Updated 24 декабря, 18:26
Глава горадминистрации рассказал, что в рамках Дня города с 15 по 18 сентября проведут несколько сотен мероприятий, в числе которых фестиваль купечества, а также творческие встречи с научными конференциями и концертами.
Основным местом проведения праздничных мероприятий станет центр города, а именно пешеходная зона в Соборном переулке и парк Горького. Кроме того сити-менеджер добавил, что город планирует организовать шествие с участниками из других стран и субъектов Российской Федерации.
Напомним, в этом году на проведение праздника выделили около 18 миллионов рублей на закупку декораций, праздничного оформления и гала-концерта на Театральной площади. Последнее привлекло особое внимание общественности, поскольку власти усиленно скрывают, какая звезда российской эстрады выступит перед ростовчанами 17 сентября.