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Posted 9 августа 2022, 14:15

Published 9 августа 2022, 14:15

Modified 24 декабря, 18:26

Updated 24 декабря, 18:26

В Ростове ко Дню города проведут около 400 мероприятий с 15 по 18 сентября

9 августа 2022, 14:15
В Ростове 273-ую годовщину города отметят серией мероприятий, что пройдут с 15 по 18 сентября, об этом рассказал сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Глава горадминистрации рассказал, что в рамках Дня города с 15 по 18 сентября проведут несколько сотен мероприятий, в числе которых фестиваль купечества, а также творческие встречи с научными конференциями и концертами.

Основным местом проведения праздничных мероприятий станет центр города, а именно пешеходная зона в Соборном переулке и парк Горького. Кроме того сити-менеджер добавил, что город планирует организовать шествие с участниками из других стран и субъектов Российской Федерации.

Напомним, в этом году на проведение праздника выделили около 18 миллионов рублей на закупку декораций, праздничного оформления и гала-концерта на Театральной площади. Последнее привлекло особое внимание общественности, поскольку власти усиленно скрывают, какая звезда российской эстрады выступит перед ростовчанами 17 сентября.

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