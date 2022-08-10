Жители Ростовской области взяли за семь месяцев более 3 000 жилищных кредитов

Posted 10 августа 2022,, 09:30
Published 10 августа 2022,, 09:30
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
По большей части сделки проходили по программам государственной поддержки. Об этом информирует «КП-Ростов-на-Дону».
Чаще всего ростовчане выбирали жилье в новостройках. Доля таких квартир в общем объеме предоставленных займов по итогам семи месяцев года достигла 70%. Год назад фиксировалось паритетное соотношение первичной и вторичной недвижимости. На фоне продолжающегося снижения ставок по собственным ипотечным программам ВТБ доля готового жилья в объеме продаж растет. Так за июль она скорректировалась сразу на 10 п. п. — до 42%.
С января по июль повысился спрос на «Семейную ипотеку». За указанный промежуток времени клиенты банка получили по данной программе 1 200 кредитов на 3,8 миллиарда рублей.
В конце июня ВТБ возобновил рефинансирование ипотеки с целью помочь заемщикам уменьшить ставки по действующим договорам. За месяц в Ростовской области под более низкий процент специалисты переоформили ипотечные кредиты на 180 миллионов рублей.