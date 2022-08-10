Жители Ростовской области взяли за семь месяцев более 3 000 жилищных кредитов

Чаще всего ростовчане выбирали жилье в новостройках. Доля таких квартир в общем объеме предоставленных займов по итогам семи месяцев года достигла 70%. Год назад фиксировалось паритетное соотношение первичной и вторичной недвижимости. На фоне продолжающегося снижения ставок по собственным ипотечным программам ВТБ доля готового жилья в объеме продаж растет. Так за июль она скорректировалась сразу на 10 п. п. — до 42%.