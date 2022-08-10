rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 августа 2022,, 09:30

Published 10 августа 2022,, 09:30

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Жители Ростовской области взяли за семь месяцев более 3 000 жилищных кредитов

10 августа 2022, 09:30
В Ростовской области в январе–июле 2022 года ВТБ предоставил россиянам 3 200 кредитов на покупку жилья на общую сумму 10,7 миллиарда рублей.

По большей части сделки проходили по программам государственной поддержки. Об этом информирует «КП-Ростов-на-Дону».

Чаще всего ростовчане выбирали жилье в новостройках. Доля таких квартир в общем объеме предоставленных займов по итогам семи месяцев года достигла 70%. Год назад фиксировалось паритетное соотношение первичной и вторичной недвижимости. На фоне продолжающегося снижения ставок по собственным ипотечным программам ВТБ доля готового жилья в объеме продаж растет. Так за июль она скорректировалась сразу на 10 п. п. — до 42%.

С января по июль повысился спрос на «Семейную ипотеку». За указанный промежуток времени клиенты банка получили по данной программе 1 200 кредитов на 3,8 миллиарда рублей.

В конце июня ВТБ возобновил рефинансирование ипотеки с целью помочь заемщикам уменьшить ставки по действующим договорам. За месяц в Ростовской области под более низкий процент специалисты переоформили ипотечные кредиты на 180 миллионов рублей.

#Общество#Новости
Подпишитесь
В Ростове немыслимо выросли зарплаты, а чиновников предлагают сослать в Сибирь
Сегодня, 15:08
Охотник Жищенко рассказал, почему волки резко расплодились в Ростовской области
Сегодня, 14:41
«Сексуальная революция»: свободные нравы Ростова в лихие 90-е годы
Сегодня, 18:15
В Ростовской области к концу рабочей недели потеплеет до +6 градусов
Сегодня, 18:00
Четыре человека пострадали, один умер в жестком ДТП на трассе «Новошахтинск — Гуково»
Сегодня, 17:41
Телефон могут сделать предметом первой необходимости при ЧС в Ростовской области
Сегодня, 16:41