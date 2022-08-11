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Появилось видео после аварии в Ростовской области, в которой погибли пятеро человек

11 августа 09:25
Фото: УГИБДД РФ по Ростовской области
В Сети разместили видео, на котором показаны последствия страшной аварии с двумя погибшими взрослыми и тремя детьми в Ростовской области, ролик распространило региональное УГИБДД.

На видео показано место столкновения транспорта и сильно поврежденные машины. От легкового автомобиля практически ничего не осталось

На момент съемки на месте находились представители экстренных служб. Сама авария произошла в среду, 10 августа.

На дороге Волгодонск — Зимовники у грузовика лопнуло колесо, из-за чего он оказался на встречке. Здесь машина столкнулась с «ВАЗом».

Погибли трое детей и двое взрослых из «ВАЗа», травмы получили три человека из второй машины. В данный момент выясняются все детали трагедии.

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#Новости#Илья Протвинов#Происшествия
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