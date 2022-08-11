Появилось видео после аварии в Ростовской области, в которой погибли пятеро человек

На видео показано место столкновения транспорта и сильно поврежденные машины. От легкового автомобиля практически ничего не осталось
На момент съемки на месте находились представители экстренных служб. Сама авария произошла в среду, 10 августа.
На дороге Волгодонск — Зимовники у грузовика лопнуло колесо, из-за чего он оказался на встречке. Здесь машина столкнулась с «ВАЗом».
Погибли трое детей и двое взрослых из «ВАЗа», травмы получили три человека из второй машины. В данный момент выясняются все детали трагедии.