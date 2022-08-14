Боевых батюшек для российской армии начнут готовить в Ростове

В семинарии откроют новое магистерское направление, на учебную программу которого в скором времени получат лицензию. К обучению будущих военных батюшек планируют привлечь преподавателей из ведущих российских центров.
В программе направления такие дисциплины как психология, военное и гуманитарное право, основы геополитики, общевоенная подготовка и другие, необходимые для военно-пасторского обучения.
Отмечается, что предусмотрена и дистанционная форма обучения.
Ранее митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий заявил, что самые мудрые военные занимаются созиданием, а не разрушением.