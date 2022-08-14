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Боевых батюшек для российской армии начнут готовить в Ростове

14 августа 06:08
Фото: donseminary.ru
Учебный центр по подготовке военного духовенства появится в Ростове-на-Дону, сообщили в пресс-службе Донской духовной семинарии.

В семинарии откроют новое магистерское направление, на учебную программу которого в скором времени получат лицензию. К обучению будущих военных батюшек планируют привлечь преподавателей из ведущих российских центров.

В программе направления такие дисциплины как психология, военное и гуманитарное право, основы геополитики, общевоенная подготовка и другие, необходимые для военно-пасторского обучения.

Отмечается, что предусмотрена и дистанционная форма обучения.

Ранее митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий заявил, что самые мудрые военные занимаются созиданием, а не разрушением.

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