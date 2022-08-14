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Ростов попал в топ-10 городов с самыми классными женихами

14 августа 16:26
Фото: 1mediainvest.ru
Ростовские женихи попали в рейтинг самых привлекательных в России, об этом пишет «РИА Новости».

Эксперты провели опрос среди 2005 совершеннолетних россиянок на тему поиска перспективного и привлекательного партнера. У девушек, в том числе, спросили, где, по их мнению, живут самые завидные женихи.

Первое место в опросе ожидаемо заняли московские холостяки. За них свой голос отдали 44% россиянок. После москвичей с 40% голосов идут женихи из Новосибирска. Замыкают тройку лидеров холостые мужчины из Санкт-Петербурга. Участницы опроса отметили, что в этих городах есть много возможностей для самореализации и личностного роста мужчин.

Ростовские женихи заняли в рейтинге 10 позицию. За них отдали свой голос 19% опрошенных. В качестве факторов, повышающих перспективность ростовских женихов, выделили большое количество вузов и предприятий, где мужчины могут получить знания и построить карьеру.

Напомним, ростовские невесты также попали в рейтинг самых перспективных в России.

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#Новости#Виктория Прутковская#Общество
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