Ростов попал в топ-10 городов с самыми классными женихами

Первое место в опросе ожидаемо заняли московские холостяки. За них свой голос отдали 44% россиянок. После москвичей с 40% голосов идут женихи из Новосибирска. Замыкают тройку лидеров холостые мужчины из Санкт-Петербурга. Участницы опроса отметили, что в этих городах есть много возможностей для самореализации и личностного роста мужчин.