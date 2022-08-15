Отоларинголог: Сырые яйца полезны для гортани

Posted 15 августа 2022,, 10:22
Published 15 августа 2022,, 10:22
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
По словам Лескова, сырые яйца при их поедании не попадают в гортань. Они создают пленку на задней стенке глотки, что улучшает работу мышц гортани, пишет NEWS.ru.
При этом врач напомнил, что сырые яйца необходимо употреблять только свежие, в противном случае не исключено заболевание сальмонеллезом.
Ранее китайский диетолог Ли Юаньюань заявил, что в неделю надо съедать 3-6 яиц. Если есть их больше, то повышается уровень липидов, что не очень хорошо для обмена веществ.