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Posted 15 августа 2022,, 10:22

Published 15 августа 2022,, 10:22

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Отоларинголог: Сырые яйца полезны для гортани

15 августа 2022, 10:22
Отоларинголог Иван Лесков рассказал, что сырые яйца стимулируют мышцы гортани. Также врач заявил, что никакого вреда от употребления сырых яиц натощак нет. Таким образом эксперт прокомментировал известный миф о влиянии сырых яиц на голосовые связки.

По словам Лескова, сырые яйца при их поедании не попадают в гортань. Они создают пленку на задней стенке глотки, что улучшает работу мышц гортани, пишет NEWS.ru.

При этом врач напомнил, что сырые яйца необходимо употреблять только свежие, в противном случае не исключено заболевание сальмонеллезом.

Ранее китайский диетолог Ли Юаньюань заявил, что в неделю надо съедать 3-6 яиц. Если есть их больше, то повышается уровень липидов, что не очень хорошо для обмена веществ.

#Общество#Новости
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