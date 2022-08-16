Один человек погиб и семеро пострадали в ДПТ с минивэном в Ростовской области

Posted 16 августа 2022, 11:40
Published 16 августа 2022, 11:40
Modified 24 декабря, 18:16
Updated 24 декабря, 18:16
В ночь на вторник водитель минивэна Opel Vivaro не справился с управлением. Машину занесло на встречку, после чего она вылетела с дороги и опрокинулась.
«От полученных ранений погиб 49-летний водитель. Еще семь пассажиров получили травмы», — говорится в публикации.
Известно, что раненым от 40 до 64 лет, им оказывают необходимую помощь. Сейчас устанавливаются все обстоятельства.
Ранее стало известно, что Ростовская область вошла в топ-10 регионов с наименьшим числом ДТП с ранеными.