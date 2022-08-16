Один человек погиб и семеро пострадали в ДПТ с минивэном в Ростовской области

В Ростовской области перевернулся минивэн, из-за чего один человек погиб и несколько получили ранения, сообщили в УГИБДД по региону.

В ночь на вторник водитель минивэна Opel Vivaro не справился с управлением. Машину занесло на встречку, после чего она вылетела с дороги и опрокинулась. «От полученных ранений погиб 49-летний водитель. Еще семь пассажиров получили травмы», — говорится в публикации. Известно, что раненым от 40 до 64 лет, им оказывают необходимую помощь. Сейчас устанавливаются все обстоятельства. Ранее стало известно, что Ростовская область вошла в топ-10 регионов с наименьшим числом ДТП с ранеными.