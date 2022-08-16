В Ростовской области зафиксировали 217 термоточек и пожаров 15 августа

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал, что понедельник 15 августа побил рекорды пожароопасности в регионе. В этот день было зафиксировано 217 термоточек, то есть малых, средних или больших возгораний. Это являлось серьезной нагрузкой для всех структур, занимавшихся пожаротушением.