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Posted 16 августа 2022, 19:02

Published 16 августа 2022, 19:02

Modified 24 декабря, 18:17

Updated 24 декабря, 18:17

В Ростовской области зафиксировали 217 термоточек и пожаров 15 августа

16 августа 2022, 19:02
В понедельник 15 августа в Ростовской области зафиксировали 217 термоточек и пожаров, об этом рассказал губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал, что понедельник 15 августа побил рекорды пожароопасности в регионе. В этот день было зафиксировано 217 термоточек, то есть малых, средних или больших возгораний. Это являлось серьезной нагрузкой для всех структур, занимавшихся пожаротушением.

По словам главы региона, к вечеру 16 августа количество термоточек сократило до пяти, сейчас с ними борются местные пожарные.

Ранее Василий Голубев рассказал, когда пострадавшие от пожаров получат по 10 тысяч рублей.

#Виктория Прутковская#Общество#Новости
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