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Posted 30 августа 2022, 14:18

Published 30 августа 2022, 14:18

Modified 11 сентября 2022, 08:55

Updated 11 сентября 2022, 08:55

Жителям Ростова-на-Дону прогнозируют солнечную и теплую погоду 1 сентября

Жителям Ростова-на-Дону прогнозируют солнечную и теплую погоду 1 сентября

30 августа 2022, 14:18
Фото: 1MI.
Воронеж и Ростов-на-Дону возглавили рейтинг городов, в которых ежегодно сохраняется ясная погода в День знаний, об этом сообщил портал «Российская газета».

Аналитики сервиса «Яндекс. Погода» собрали сводку данных за последние 10 лет, чтобы выяснить, где 1 сентября встречает школьников солнцем и теплом, а где линейки проходят под струями дождя.

По итогам исследования лидерами рейтинга городов без плохой погоды стали Воронеж и Ростов-на-Дону, где средняя температура за декаду составила около +21 градуса, а солнечными без осадков днями стали шесть Дней знаний.

Такой же комфортной оказалась погода и в Волгограде, где ученики участвуют в праздничных мероприятиях, не боясь жары из-за температуры в +18,5 градуса.

Напомним, в этом году 1 сентября в школы пойдут более 450 тысяч детей Ростовской области, и губернатор Голубев уже подтвердил, что праздник пройдет без жестких ковидных ограничений.

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