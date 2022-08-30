Жителям Ростова-на-Дону прогнозируют солнечную и теплую погоду 1 сентября

Posted 30 августа 2022, 14:18
Published 30 августа 2022, 14:18
Modified 11 сентября 2022, 08:55
Updated 11 сентября 2022, 08:55
Аналитики сервиса «Яндекс. Погода» собрали сводку данных за последние 10 лет, чтобы выяснить, где 1 сентября встречает школьников солнцем и теплом, а где линейки проходят под струями дождя.
По итогам исследования лидерами рейтинга городов без плохой погоды стали Воронеж и Ростов-на-Дону, где средняя температура за декаду составила около +21 градуса, а солнечными без осадков днями стали шесть Дней знаний.
Такой же комфортной оказалась погода и в Волгограде, где ученики участвуют в праздничных мероприятиях, не боясь жары из-за температуры в +18,5 градуса.
Напомним, в этом году 1 сентября в школы пойдут более 450 тысяч детей Ростовской области, и губернатор Голубев уже подтвердил, что праздник пройдет без жестких ковидных ограничений.