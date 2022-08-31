Экс-министра ЖКХ в Ростовской области Майера оставили в СИЗО до 10 декабря

Заседание состоялось в среду, 31 августа, на нем ходатайство о продлении ареста направил прокурор. По данным издания 1Rnd, адвокат Владимир Чесноков выступил против ареста и напомнил, что свидетели не признали его виновным в злоупотреблении полномочиями.
«Майер никому не причинял ущерба. В этом деле нет потерпевших, так как региональное правительство не стало признавать себя потерпевшей стороной», — пишет издание со ссылкой на слова адвоката.
Сам подсудимый заявил, что четыре месяца был дома и не скрылся от следствия. Он добавил, что в тот момент у него был загранпаспорт, но сейчас срок действия его истек.
После суд удалился в совещательную комнату, а через несколько минут судья заявил о продлении ареста. Майер пробудет в СИЗО до 10 декабря.
Напомним, сам Майер был арестован еще два года назад, а основанием для ареста стало превышение полномочий в вопросах выделения денег на парки в Ростове и Зверево.