Фанаты ФК «Ростов» хотят заполнить стадион на матче с «Динамо», где не нужен Fan ID

Напомним, что теперь для посещения ряда матчей необходимо регистрироваться в системе. Это касается фанатов, тренеров и игроков.
На фоне этого заметно снизилась посещаемость «Ростов-Арены», о чем неоднократно заявлял тренер «Ростова» Валерий Карпин. Однако глава Минспорта региона Самвел Аракелян выразил другое мнение и назвал причиной пандемию.
Теперь болельщики намерены доказать обратное. Они хотят заполнить стадион на матче «Ростов» — «Динамо», где Fan ID не потребуется.
«Спасибо всем, кто придет поддержать команду. Уверен, что придут 30 тысяч человек», — пишет один из болельщиков.
Другие начали заявлять, что билеты в продаже закончились и их все раскупили.
«Всем, кто против Fan ID, туда необходимо пойти, чтобы видели разницу в посещении стадиона», — сообщают болельщики.
Довольно много фанатов откликнулось на призыв посетить эту встречу.