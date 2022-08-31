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Фанаты ФК «Ростов» хотят заполнить стадион на матче с «Динамо», где не нужен Fan ID

31 августа 11:54
Фото: ФК «Ростов»
Футбольные болельщики хотят наполнить стадион «Ростов-Арена» и показать негативное влияние системы Fan ID на посещаемость, сообщили они в соцсетях.

Напомним, что теперь для посещения ряда матчей необходимо регистрироваться в системе. Это касается фанатов, тренеров и игроков.

На фоне этого заметно снизилась посещаемость «Ростов-Арены», о чем неоднократно заявлял тренер «Ростова» Валерий Карпин. Однако глава Минспорта региона Самвел Аракелян выразил другое мнение и назвал причиной пандемию.

Теперь болельщики намерены доказать обратное. Они хотят заполнить стадион на матче «Ростов» — «Динамо», где Fan ID не потребуется.

«Спасибо всем, кто придет поддержать команду. Уверен, что придут 30 тысяч человек», — пишет один из болельщиков.

Другие начали заявлять, что билеты в продаже закончились и их все раскупили.

«Всем, кто против Fan ID, туда необходимо пойти, чтобы видели разницу в посещении стадиона», — сообщают болельщики.

Довольно много фанатов откликнулось на призыв посетить эту встречу.

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