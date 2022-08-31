rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Концерты, турниры, фестивали: как и когда пройдет День города в Ростове-на-Дону

31 августа 07:48
Фото: Администрация Ростова
В Ростове-на-Дону в этом году День города будут праздновать с 15 по 18 сентября, а мероприятия организуют в нескольких районах.

Всего в этом году запланировали около 400 мероприятий, в том числе концерты, мастер-классы и фестивали.

Мероприятия 15 сентября

В этот день в молодежном академическом театре всем посетителям покажут новый мюзикл. Кроме того, организуют фестиваль КВН на кубок главы горадминистрации.

Праздник 16 сентября в Ростове

Утром состоится церемония возложения цветов к стеле «Ростов-на-Дону — город воинской славы». А на вечер намечен джазовый фестиваль, который продлится с 18 до 21 часа.

Фото: Администрация Ростова

Мероприятия в День города в Ростове

Основной праздник в Ростове состоится 17 сентября. В этот день в музее «Россия — моя история» станет доступна выставка, касающаяся истории донского региона.

В парке имени Максима Горького и переулке Соборный пройдут творческие встречи, концерты, экскурсии и конференции.

Состоится также костюмированное шествие, которое пройдет от Соборной площади по переулку Соборный. А в конце будет праздничный концерт. Эти мероприятия продлятся с 10.00 до 16.00.

На стадионе «Труд» организуют соревнования по легкой атлетике. А на арене «Арсенал» состоится турнир по мини-футболу.

Несколько концертных площадок организуют в центральной части города - на Большой Садовой. Они станут доступны в период с 16.00 до 18.00.

В Левобережном парке проведут сразу несколько мероприятий, в том числе гастрофестиваль и турнир по стритболу.

Праздник на Театральной площади в Ростове

Основной гала-концерт состоится на Театральной площади, который продлится с 19 до 22 часов. Пока власти скрывают, кто выступит на празднике.

Фото: Администрация Ростова

По информации главы управления культуры Яны Пилявской, в донскую столицу должен приехать серьезный исполнитель. Но сити-менеджер Алексей Логвиненко сообщил, что пока раскрывать имя этого человека не будут, с ним идут переговоры.

Сколько денег потратят на День города в Ростове

На полное оформление донской столицы к 273-й годовщине выделили 13,2 миллиона рублей. Компания, с которой подпишут контракт, привезет и смонтирует декоративные элементы для центра города и площадей. Это коснется проспектов Ворошиловский и Шолохова, площадей Гагарина и Комсомольская, улицы Большая Садовая.

В городе также появится световая композиция с надписью «Я люблю Ростов-на-Дону». Демонтировать все украшения планируется в период с 30 сентября по 10 октября.

Известно, что для украшения задействуют свыше 500 панно с изображением логотипа и достопримечательностей города.

Еще 4,8 миллиона рублей выделили на техническое обеспечение и художественное оформление концерта.

Какие улицы перекроют в Ростове на День города

В Ростове из-за праздника 17 сентября запретят проезд по Московской от проспекта Буденновский до переулка Газетный. На период с 05.00 мск до 16.00 водителям придется выбирать объездные пути.

В этот же день с 13.00 до конца дня ограничат движение по Большой Садовой от Соколова до Театральной и от Театральной до Верхненольной. Проезд планируют перекрыть в части Театрального и Закруткина.

Какая будет погода на День города в Ростове

В Ростове в этом году в день праздника будет солнечная погода с температурой до 24 градусов. Небо останется безоблачным, за счет чего горожане смогут поучаствовать во всех подготовленных мероприятиях.

Фото: Администрация Ростова

К вечеру температура опустится до 18 градусов, но этого будет достаточно для комфортных прогулок. Также с улицы можно наблюдать за фейерверком.

На следующий день, 18 августа, ожидаются дожди. Столбики термометров поднимутся до 15 градусов.

Материалы по теме
«Вечный праздник»: ростовчанка рассказала, как корейцы боятся коронавируса Пермская ЦБК: Спортивный праздник в Голованове собрал 300 человек Для жителей Подмосковья устроят праздник Яблочного Спаса
#Новости#Илья Протвинов#Общество
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28