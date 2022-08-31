Всего в этом году запланировали около 400 мероприятий, в том числе концерты, мастер-классы и фестивали.
В этот день в молодежном академическом театре всем посетителям покажут новый мюзикл. Кроме того, организуют фестиваль КВН на кубок главы горадминистрации.
Утром состоится церемония возложения цветов к стеле «Ростов-на-Дону — город воинской славы». А на вечер намечен джазовый фестиваль, который продлится с 18 до 21 часа.
Основной праздник в Ростове состоится 17 сентября. В этот день в музее «Россия — моя история» станет доступна выставка, касающаяся истории донского региона.
В парке имени Максима Горького и переулке Соборный пройдут творческие встречи, концерты, экскурсии и конференции.
Состоится также костюмированное шествие, которое пройдет от Соборной площади по переулку Соборный. А в конце будет праздничный концерт. Эти мероприятия продлятся с 10.00 до 16.00.
На стадионе «Труд» организуют соревнования по легкой атлетике. А на арене «Арсенал» состоится турнир по мини-футболу.
Несколько концертных площадок организуют в центральной части города - на Большой Садовой. Они станут доступны в период с 16.00 до 18.00.
В Левобережном парке проведут сразу несколько мероприятий, в том числе гастрофестиваль и турнир по стритболу.
Основной гала-концерт состоится на Театральной площади, который продлится с 19 до 22 часов. Пока власти скрывают, кто выступит на празднике.
По информации главы управления культуры Яны Пилявской, в донскую столицу должен приехать серьезный исполнитель. Но сити-менеджер Алексей Логвиненко сообщил, что пока раскрывать имя этого человека не будут, с ним идут переговоры.
На полное оформление донской столицы к 273-й годовщине выделили 13,2 миллиона рублей. Компания, с которой подпишут контракт, привезет и смонтирует декоративные элементы для центра города и площадей. Это коснется проспектов Ворошиловский и Шолохова, площадей Гагарина и Комсомольская, улицы Большая Садовая.
В городе также появится световая композиция с надписью «Я люблю Ростов-на-Дону». Демонтировать все украшения планируется в период с 30 сентября по 10 октября.
Известно, что для украшения задействуют свыше 500 панно с изображением логотипа и достопримечательностей города.
В Ростове из-за праздника 17 сентября запретят проезд по Московской от проспекта Буденновский до переулка Газетный. На период с 05.00 мск до 16.00 водителям придется выбирать объездные пути.
В этот же день с 13.00 до конца дня ограничат движение по Большой Садовой от Соколова до Театральной и от Театральной до Верхненольной. Проезд планируют перекрыть в части Театрального и Закруткина.
В Ростове в этом году в день праздника будет солнечная погода с температурой до 24 градусов. Небо останется безоблачным, за счет чего горожане смогут поучаствовать во всех подготовленных мероприятиях.
К вечеру температура опустится до 18 градусов, но этого будет достаточно для комфортных прогулок. Также с улицы можно наблюдать за фейерверком.
На следующий день, 18 августа, ожидаются дожди. Столбики термометров поднимутся до 15 градусов.