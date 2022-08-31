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Мать военного, служившего в Ростовской области, не смогла пережить гибель сына-героя

31 августа 18:16
Фото: 1mediainvest.ru
Мать военного, служившего в Ростовской области, не смогла пережить гибель в спецоперации сына-героя, рассказывает портал tatar-inform.

В Татарстане похоронили Сажиду Валиахметову, мать погибшего в спецоперации на Украине Дамира Исламова. Женщина не смогла пережить потерю единственного сына.

У Сажиды Валиахметовой было трое детей: две дочери и сын. Дамир после школы решил стать военным, поступил в танковое командное училище в Казани. В 2018 году молодой человек поступил на контрактную службу в одну из воинских частей Ростовской области. 24 февраля Исламов был направлен на Украину, где героически погиб в танковом бою 7 марта. Ему посмертно присвоено звание Героя России.

Гибель единственного сына стала большим ударом для Сажиды, пережить который она не смогла.

Официальной информации о гибели военного от Минобороны РФ не поступало, данные уточняются.

Ранее на Украине погиб 32-летний разведчик из Ростовской области.

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