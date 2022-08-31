Мать военного, служившего в Ростовской области, не смогла пережить гибель сына-героя

У Сажиды Валиахметовой было трое детей: две дочери и сын. Дамир после школы решил стать военным, поступил в танковое командное училище в Казани. В 2018 году молодой человек поступил на контрактную службу в одну из воинских частей Ростовской области. 24 февраля Исламов был направлен на Украину, где героически погиб в танковом бою 7 марта. Ему посмертно присвоено звание Героя России.