В органе статистики рассказали, что сборы школьников к будущему 2022-2023 учебному году обойдутся жителям Ростовской области в среднем в 20,9 тысячи рублей для мальчиков и 24,8 тысячи рублей.
По отношению к аналогичному периоду прошлого года цены выросли на 14,4% на всю подборку товаров, необходимых для сбора мальчиков в школу, а вот прирост цен на сборы девочки за год составил всего 11%. При этом, что касается вещей, для мальчиков больше всего подорожала покупка сорочек — почти на 23% по отношению к июлю 2021 года, а у девочек выросли цены на покупку футболок на 17,1%.
Однако больше всего подорожали канцелярские товары. В Ростовстате рассказали, что в 2022 году школьные тетради подорожали на 36%, а альбомы для рисования — на 23,9%. Также выросла стоимость шариковых ручек (24,6%) и дидактических материалов на 22,6%.