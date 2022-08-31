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Цены на школьные тетради взлетели на 36% в Ростовской области перед 1 сентября

31 августа 07:28
Фото: stockvault.net
Перед новым учебным годом значительно выросла стоимость канцелярии и одежды, необходимой для сборов детей Ростовской области в школы, данные представил Ростовстат.

В органе статистики рассказали, что сборы школьников к будущему 2022-2023 учебному году обойдутся жителям Ростовской области в среднем в 20,9 тысячи рублей для мальчиков и 24,8 тысячи рублей.

По отношению к аналогичному периоду прошлого года цены выросли на 14,4% на всю подборку товаров, необходимых для сбора мальчиков в школу, а вот прирост цен на сборы девочки за год составил всего 11%. При этом, что касается вещей, для мальчиков больше всего подорожала покупка сорочек — почти на 23% по отношению к июлю 2021 года, а у девочек выросли цены на покупку футболок на 17,1%.

Однако больше всего подорожали канцелярские товары. В Ростовстате рассказали, что в 2022 году школьные тетради подорожали на 36%, а альбомы для рисования — на 23,9%. Также выросла стоимость шариковых ручек (24,6%) и дидактических материалов на 22,6%.

Ранее ростовчанам рассказали, какую погоду ожидать в День знаний.

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#Новости#Диана Троянская#Общество
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