По отношению к аналогичному периоду прошлого года цены выросли на 14,4% на всю подборку товаров, необходимых для сбора мальчиков в школу, а вот прирост цен на сборы девочки за год составил всего 11%. При этом, что касается вещей, для мальчиков больше всего подорожала покупка сорочек — почти на 23% по отношению к июлю 2021 года, а у девочек выросли цены на покупку футболок на 17,1%.