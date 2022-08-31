rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Ростовской области 1 сентября отменили линейки для большинства школьников

31 августа 07:50
Фото: Администрация Ростова
В Ростовской области из-за возможной вспышки заболеваемости коронавирусом решили провести линейки 1 сентября только для учащихся первых и выпускных классов, об этом сообщили в пресс-службе донского правительства.

Сотрудники пресс–службы сообщили, что в правительстве региона прислушались к рекомендациям донского управления Роспотребнадзора, а потому в четверг, 1 сентября, в торжественных линейках, посвященных Дню знаний, будут участвовать только первоклассники и учащиеся девятых и 11-х классов.

Все мероприятия будут проходить исключительно на открытых пространствах вне помещений школы, чтобы обеспечить меры профилактики коронавируса.

Жители Ростовской области негативно отнеслись к этому сообщению, заявив, что это только испортит детям праздник.

«А то что 2 сентября все дети пойдут в школу и будут контактировать друг с другом, это никого не волнует, а вот 1 сентября это, конечно, нужно саблюдать санитарные ограничения и испортить всем праздник», — возмутилась одна из жительниц Ростова.

«Стой там — иди сюда», — пошутили горожане, вспомнив, что в начале недели губернатор Ростовской области Василий Голубев утверждал, что все торжественные мероприятия пройдут в обычном режиме без жестких ковидных ограничений.

«Наряжалась вся школа, а линейки не для всех. Затратно, да?!», — заметили дончанки.

Материалы по теме
Ростовчанам рассказали, где 1 сентября не будут продавать алкогольЖителям Ростова-на-Дону прогнозируют солнечную и теплую погоду 1 сентябряЦены на школьные тетради взлетели на 36% в Ростовской области перед 1 сентября
#Новости#Диана Троянская#Общество
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28