Сотрудники пресс–службы сообщили, что в правительстве региона прислушались к рекомендациям донского управления Роспотребнадзора, а потому в четверг, 1 сентября, в торжественных линейках, посвященных Дню знаний, будут участвовать только первоклассники и учащиеся девятых и 11-х классов.
Все мероприятия будут проходить исключительно на открытых пространствах вне помещений школы, чтобы обеспечить меры профилактики коронавируса.
Жители Ростовской области негативно отнеслись к этому сообщению, заявив, что это только испортит детям праздник.
«А то что 2 сентября все дети пойдут в школу и будут контактировать друг с другом, это никого не волнует, а вот 1 сентября это, конечно, нужно саблюдать санитарные ограничения и испортить всем праздник», — возмутилась одна из жительниц Ростова.
«Стой там — иди сюда», — пошутили горожане, вспомнив, что в начале недели губернатор Ростовской области Василий Голубев утверждал, что все торжественные мероприятия пройдут в обычном режиме без жестких ковидных ограничений.
«Наряжалась вся школа, а линейки не для всех. Затратно, да?!», — заметили дончанки.