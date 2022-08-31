«А то что 2 сентября все дети пойдут в школу и будут контактировать друг с другом, это никого не волнует, а вот 1 сентября это, конечно, нужно саблюдать санитарные ограничения и испортить всем праздник», — возмутилась одна из жительниц Ростова.