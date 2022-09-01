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Московская Хорошкола увеличила количество мест

1 сентября 13:56
Фото: пресс-служба Хорошколы
Одна из самых современных школ Москвы — Хорошкола — первого сентября текущего года празднует новоселье. Сегодня начался учебный процесс в новом корпусе прогимназии для учеников первых-четвертых классов.

Количество мест в образовательном заведении выросло до 1300. Общая площадь нового учебного пространства равна 17 500 квадратных метров.

Президент Сбербанка Герман Греф рассказал о шести лабораториях и презентационном пространстве для творчества («Храм науки»), находящихся в новом корпусе. Там встретятся учащиеся двух школ — старшей и младшей. Вместе они станут самореализовываться и воплощать в жизнь проекты. Аналогов подобному нет. Нигде младшая и старшая школы не соединены таким пространством.

Основным отличием Хорошколы от прочих образовательных учреждений является персонализированная модель обучения. Преподаватели вместе с родителями оказывают ребенку помощь в выстраивании его индивидуальной образовательной траектории и раскрытии потенциала. Детям помогают осознать свои сильные и слабые стороны, а также учат ставить и достигать цели.

Отметим, что обучение в Хорошколе соответствует федеральному государственному образовательному стандарту. Интенсивное погружение в выбранный профиль обучения начинается в 10-11 классах.

Другой особенностью школы стала смена фокуса с предметно ориентированного обучения на развитие гибких и цифровых навыков.

Новый корпус прогимназии построили за 1,5 года. Строители использовали новейшие технологии и лучшие мировые практики.

В Хорошколе не ставят оценки за выполненные задания. Вместо них — обратная связь. Уже с пятого класса у каждого ученика есть личное цифровое устройство. Школьник учится его применять для решения задач по учебе.

Детям помогают развиваться множество специалистов. Речь идет как об учителях с классными руководителями, так и о тьюторах, психологах, логопедах и даже специалистах по сенсорной интеграции.

Хорошкола является частной. Обучение в ней платное. Все дети перед поступлением проходят собеседование. Кроме того, в школе есть стипендиальная программа. Она позволяет талантливым подросткам учиться со скидкой вплоть до 100%, то есть бесплатно. На такой основе здесь обучаются 120 учеников.

#Новости#Общество
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