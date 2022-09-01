Московская Хорошкола увеличила количество мест

Хорошкола является частной. Обучение в ней платное. Все дети перед поступлением проходят собеседование. Кроме того, в школе есть стипендиальная программа. Она позволяет талантливым подросткам учиться со скидкой вплоть до 100%, то есть бесплатно. На такой основе здесь обучаются 120 учеников.