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Спаниеля-первоклашку привели на Первый звонок в школу в Ростове-на-Дону

1 сентября 15:20
Фото: Ирина Лопатина / vk.com
В Ростове-на-Дону одна из семей пришла в школу с собакой, на которой была форма первоклашки, сообщили очевидцы в соцсетях.

Для собаки сшили настоящую школьную форму, которую надевают первоклассники. Сам пес от этого не выглядел счастливым и пытался найти место, где можно полежать.

Однако в такой форме собака привлекала внимание окружающих, поэтому ее не оставляли в покое. К ней подходили сделать фото или просто ее потрогать.

«На День знаний в Ростове не обошлось без курьезов. Эту „ученицу“ привели на линейку в школу № 82», — написал автор.

По его словам в восторге были все — и дети и взрослые.

«Были в восторге все, кроме пса», — написали пользователи в комментариях.

Фото: Ирина Лопатина / vk.com

«Это была самая очаровательная первоклашка и профессиональная модель, которая любезно соглашалась со всеми фотографироваться. Правда под конец линейки она немного устала, но не потеряла от этого свое очарование», — заявляют те, кто видел собаку.

«Она очаровательна и сногсшибательная», — пишут ростовчане. Они также предположили, что питомцу могло быть жарко.

Ранее в профсоюзе образования рассказали, почему ростовские учителя жалуются на зарплаты.

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#Новости#Илья Протвинов#Общество
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