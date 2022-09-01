Спаниеля-первоклашку привели на Первый звонок в школу в Ростове-на-Дону

Для собаки сшили настоящую школьную форму, которую надевают первоклассники. Сам пес от этого не выглядел счастливым и пытался найти место, где можно полежать.
Однако в такой форме собака привлекала внимание окружающих, поэтому ее не оставляли в покое. К ней подходили сделать фото или просто ее потрогать.
«На День знаний в Ростове не обошлось без курьезов. Эту „ученицу“ привели на линейку в школу № 82», — написал автор.
По его словам в восторге были все — и дети и взрослые.
«Были в восторге все, кроме пса», — написали пользователи в комментариях.
«Это была самая очаровательная первоклашка и профессиональная модель, которая любезно соглашалась со всеми фотографироваться. Правда под конец линейки она немного устала, но не потеряла от этого свое очарование», — заявляют те, кто видел собаку.
«Она очаровательна и сногсшибательная», — пишут ростовчане. Они также предположили, что питомцу могло быть жарко.