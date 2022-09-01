В Ростовской области похолодает до +8 градусов 2 сентября

Согласно данным, предоставленным Ростовским гидрометцентром, в пятницу, 2 сентября, в Ростовской области сохранится переменная облачность, которая будет сменяться дождями, ливнями и грозой в отдельных районах региона.
Скорость ветра составит до 18 метров в секунду, а температура воздуха будет колебаться от +23 до +33 градусов. Ночью значительно похолодает — в центральной и южной части Ростовской области температура упадет до +15 градусов, а вот на севере столбики термометра опустятся до +8 градусов.
Напомним, ранее в Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за дождей и чрезвычайной пожароопасности.