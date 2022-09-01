В Ростовской области похолодает до +8 градусов 2 сентября

Скорость ветра составит до 18 метров в секунду, а температура воздуха будет колебаться от +23 до +33 градусов. Ночью значительно похолодает — в центральной и южной части Ростовской области температура упадет до +15 градусов, а вот на севере столбики термометра опустятся до +8 градусов.