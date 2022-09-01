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В Ростовской области похолодает до +8 градусов 2 сентября

1 сентября 17:30
Фото: Unsplash
На севере Ростовской области температура опустится ниже +10 градусов, об этом сообщили в УМЧС региона.

Согласно данным, предоставленным Ростовским гидрометцентром, в пятницу, 2 сентября, в Ростовской области сохранится переменная облачность, которая будет сменяться дождями, ливнями и грозой в отдельных районах региона.

Скорость ветра составит до 18 метров в секунду, а температура воздуха будет колебаться от +23 до +33 градусов. Ночью значительно похолодает — в центральной и южной части Ростовской области температура упадет до +15 градусов, а вот на севере столбики термометра опустятся до +8 градусов.

Напомним, ранее в Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за дождей и чрезвычайной пожароопасности.

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