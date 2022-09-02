rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Депутат Журова заявила, что 28 тысяч фанатов из вредности пришли на «Ростов-Арену»

2 сентября 10:59
Фото: ФК «Ростов»
Депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что 28 тысяч ростовчан пришли на матч на «Ростов-Арене» без Fan ID из вредности, подробностями поделился портал Sports.ru.

На днях в Ростове состоялся матч между ФК «Ростов» и «Динамо», во время которого болельщикам позволили доступ к стадиону без предъявления Fan ID, благодаря чему впервые за продолжительное время трибуны заполнили более 28 тысяч болельщиков.

Однако депутат Госдумы РФ Светлана Журова не обрадовалась заполненным трибунам «Ростов-Арены», заявив, что болельщики посетили матч в качестве протеста в отношении системы Fan ID.

Она утверждает, что закон никто не изменит, и только правительство будет решать, в каком виде он будет принят.

«Высокая посещаемость на „Ростов-Арене“ — наверное, это протест из-за вредности по отношению к этому закону», — заявила спортсменка, добавив, что власти готовы к диалогу с болельщиками и их замечаниям во время будущего круглого стола.

Ранее ростовчане назвали систему идентификации болельщиков проблемой современного футбола.

Материалы по теме
Фанаты ФК «Ростов» хотят заполнить стадион на матче с «Динамо», где не нужен Fan IDБолельщика ФК «Ростов», попавшего на матч без Fan ID, оштрафовали на 10 тысяч рублей«Бред полнейший с этим Fan ID»: ростовчане назвали причину бед футбола
#Новости#Диана Троянская#Общество
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28