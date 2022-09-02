Депутат Журова заявила, что 28 тысяч фанатов из вредности пришли на «Ростов-Арену»

На днях в Ростове состоялся матч между ФК «Ростов» и «Динамо», во время которого болельщикам позволили доступ к стадиону без предъявления Fan ID, благодаря чему впервые за продолжительное время трибуны заполнили более 28 тысяч болельщиков.
Однако депутат Госдумы РФ Светлана Журова не обрадовалась заполненным трибунам «Ростов-Арены», заявив, что болельщики посетили матч в качестве протеста в отношении системы Fan ID.
Она утверждает, что закон никто не изменит, и только правительство будет решать, в каком виде он будет принят.
«Высокая посещаемость на „Ростов-Арене“ — наверное, это протест из-за вредности по отношению к этому закону», — заявила спортсменка, добавив, что власти готовы к диалогу с болельщиками и их замечаниям во время будущего круглого стола.