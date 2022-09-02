Минеева: Программа параллельного импорта в РФ продлится до конца 2023 года

Минеева сообщила, что программа параллельного импорта будет продлена в ответ на просьбы предпринимателей. Сегодня ситуация складывается так, что при отказе от этого механизма розничная продажа столкнется с нехваткой продукции в части категорий. К тому же отчетливо видно, что параллельный импорт работает, остается важным и нужным. Благодаря ему ассортимент товаров сохранился и продолжает расширяться, добавила Татьяна Минеева. Об этом пишет NewsNN.ru.