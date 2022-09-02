Минеева: Программа параллельного импорта в РФ продлится до конца 2023 года

Бизнес-омбудсмен Москвы Татьяна Минеева одобрила данное решение.
Минеева сообщила, что программа параллельного импорта будет продлена в ответ на просьбы предпринимателей. Сегодня ситуация складывается так, что при отказе от этого механизма розничная продажа столкнется с нехваткой продукции в части категорий. К тому же отчетливо видно, что параллельный импорт работает, остается важным и нужным. Благодаря ему ассортимент товаров сохранился и продолжает расширяться, добавила Татьяна Минеева. Об этом пишет NewsNN.ru.
Если бы решение о введении параллельного импорта не было принято, наша страна могла ощутить нехватку многих товаров.
Максим Решетников указал, что продление механизма параллельного импорта касается и упрощенного порядка декларирования ввозимой продукции, и ускорения таможенных процедур. Всего будет продлено действие 37 антикризисных мер. А 1 сентября в Минпромторге сообщили о внесении в список параллельного импорта компаний, которые наиболее существенно сократили поставки в РФ.
В конце августа Артем Соколов, президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), рассказал, что розница предлагает Минпромторгу продлить действие программы параллельного импорта на 2023 год. Организация, в которую входят Ozon, «Яндекс.Маркет», «М.Видео» и другие сети, уже готовит соответствующее обращение в ведомство.
Соколов предостерег, что в случае, если действие механизма не будет продлено, розница столкнется с дефицитом продукции многих категорий. Крупные международные бренды продолжают покидать потребительский рынок РФ. Их товары активно ввозят по программе параллельного импорта.
После отмены программы параллельного импорта исчезнут понятные условия ввоза оригинальной продукции, сообщил Соколов. Это означает, что покупатель в большинстве случаев получит контрафакт. Причем по высокой цене, ведь правила ввоза оригинальных товаров исчезнут.
Напомним, 6 мая Минпромторг утвердил перечень товарных категорий для параллельного импорта. Список обещали обновлять раз в квартал.
Параллельный импорт в России ввели в связи с уходом ряда зарубежных брендов с российского рынка. Некоторые иностранные компании приостановили деятельность в РФ, прекратили поставки на фоне геополитической ситуации и антироссийских санкций.