Метеорологи представили прогноз, согласно которому с воскресенья, 4 сентября, в Ростове-на-Дону резко похолодает. Город накроет сильным ветром от 15 до 20 метров в секунду, а также пройдут дожди, из-за которых температура воздуха снизится до +21 градуса.
Уже на следующей рабочей неделе с 5 по 11 сентября значительно похолодает, и температура будет колебаться от +19 до +24 градусов, при этом самым холодным днем станет среда — в этот день воздух прогреется максимум до +19 градусов. В городе сохранится ветреная погода, однако дождей больше не прогнозируется.
Теплый фронт вернется в Ростов-на-Дону только в понедельник, 12 сентября, после чего воздух прогреется до +27 градусов.
Ранее в Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за ливней и вероятности выпадения града.