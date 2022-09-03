Уже на следующей рабочей неделе с 5 по 11 сентября значительно похолодает, и температура будет колебаться от +19 до +24 градусов, при этом самым холодным днем станет среда — в этот день воздух прогреется максимум до +19 градусов. В городе сохранится ветреная погода, однако дождей больше не прогнозируется.