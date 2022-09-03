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В Ростове в первую декаду сентября резко похолодает до +19 градусов

3 сентября 12:01
Фото: unsplash.com
В Ростове в первую декаду сентября температура опустится до +19-24 градусов, об этом сообщили синоптики.

Метеорологи представили прогноз, согласно которому с воскресенья, 4 сентября, в Ростове-на-Дону резко похолодает. Город накроет сильным ветром от 15 до 20 метров в секунду, а также пройдут дожди, из-за которых температура воздуха снизится до +21 градуса.

Уже на следующей рабочей неделе с 5 по 11 сентября значительно похолодает, и температура будет колебаться от +19 до +24 градусов, при этом самым холодным днем станет среда — в этот день воздух прогреется максимум до +19 градусов. В городе сохранится ветреная погода, однако дождей больше не прогнозируется.

Теплый фронт вернется в Ростов-на-Дону только в понедельник, 12 сентября, после чего воздух прогреется до +27 градусов.

Ранее в Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за ливней и вероятности выпадения града.

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#Новости#Диана Троянская#Общество
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