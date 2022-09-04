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«Нет проблемы»: ростовчане одобрили новость о согласии зэков поехать на спецоперацию

4 сентября 12:39
Фото: pxhere
Жители Ростова-на-Дону бурно обсуждают появившуюся информацию о якобы согласии заключенных на участие в спецоперации на Украине, комментарии они оставляют в Интернете.

Ранее 161.ру написало, что заключенные нескольких исправительных учреждений согласились отправиться на восток Украины. По данным издания, им якобы предложили зарплату и снять судимость через полгода участия.

«Участники среди заключенных попадут в штурмовые отряды. Они первыми будут ходить в атаку», — уточнили в издании. Официальной информации не появлялось, она уточняется.

В Интернете пользователи не увидели в этом ничего плохого. По их словам, в некоторых других странах подобное практикуют.

«Если это правда, не вижу в этом проблемы. В некоторых странах такое постоянно практикуется. Доходило до того, что просто из банд формировали взводы», — заявляют ростовчане.

«Заключенным не следует доверять. При первой возможности сбегут не доехав до передовой», — прозвучало в комментариях.

«Это фейк и очередной вброс. Времена штрафбатов прошли», — считают горожане.

«Надо дать им шанс искупить свою вину, если это возможно», — сообщили местные жители.

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#Новости#Происшествия
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