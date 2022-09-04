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Нового атамана Всевеликого войска Донского выбрали в Ростовской области

4 сентября 08:53
Фото: Телеграм-канал Василия Голубева
Казаки Всевеликого войска Донского выбрали нового атамана, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Новым атаманом абсолютным большинством голосов стал Сергей Бодряков. Бодряков ранее занимал пост руководителя департамента по делам казачества и кадетских учреждений Ростовской области.

Предыдущий атаман Виталий Бобыльченко сложил свои полномочия по состоянию здоровья еще в июне 2022 года.

«XXVIII Войсковой круг собрал 450 делегатов от 16 казачьих округов, в том числе Ростовской, Астраханской, Волгоградской областей и Калмыкии. Так что это выбор более 130 тыс казаков», — прокомментировали выбор пользователи.

Ранее более 700 донских казаков присоединились к СВО на Украине в качестве добровольцев.

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