Нового атамана Всевеликого войска Донского выбрали в Ростовской области

Новым атаманом абсолютным большинством голосов стал Сергей Бодряков. Бодряков ранее занимал пост руководителя департамента по делам казачества и кадетских учреждений Ростовской области.
Предыдущий атаман Виталий Бобыльченко сложил свои полномочия по состоянию здоровья еще в июне 2022 года.
«XXVIII Войсковой круг собрал 450 делегатов от 16 казачьих округов, в том числе Ростовской, Астраханской, Волгоградской областей и Калмыкии. Так что это выбор более 130 тыс казаков», — прокомментировали выбор пользователи.