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В Ростове-на-Дону мужчина выбил зубы семилетней дочери после жалоб на голод

4 сентября 16:02
Фото: pxhere
В Ростове-на-Дону мужчина выбил зубы маленькой дочери, которая постоянно жаловалась на голод, сообщает «Пятый канал».

По данным издания, фигурант избивал двух сыновей и свою жену, а также издевался над животными. А его мать была совершенно не против того, что творилось.

«Пострадал от рук отца 11-летний мальчик, который отказался воровать в магазинах. На эти деньги мужчина хотел купить алкоголь», — говорится в публикации.

Отмечается, что еще одного сына, которому 10 лет, также заставляли совершать преступления. А позже его принуждали распивать алкоголь.

Телеканал сообщает, что сейчас во всем разбираются правоохранители.

Ранее в Ростове другой мужчина избил соцработника в суде.

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#Новости#Происшествия
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