В Ростове-на-Дону мужчина выбил зубы семилетней дочери после жалоб на голод

По данным издания, фигурант избивал двух сыновей и свою жену, а также издевался над животными. А его мать была совершенно не против того, что творилось.
«Пострадал от рук отца 11-летний мальчик, который отказался воровать в магазинах. На эти деньги мужчина хотел купить алкоголь», — говорится в публикации.
Отмечается, что еще одного сына, которому 10 лет, также заставляли совершать преступления. А позже его принуждали распивать алкоголь.
Телеканал сообщает, что сейчас во всем разбираются правоохранители.