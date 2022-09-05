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Один человек погиб и четверо пострадали в лобовой аварии в Ростовской области

5 сентября 09:20
Фото: УГИБДД РФ по Ростовской области
В Ростовской области столкнулись иномарка и отечественный автомобиль, что привело к гибели одного человека, сообщили в УГИБДД по региону.

На трассе М-4 «Дон» водитель ВАЗ-2115 перестроился на встречную полосу. Из-за этого он столкнулся с Nissan Tiida.

«На месте происшествия погиб 37-летний водитель ВАЗа. Пострадали также четыре человека из второй машины, в том числе пятилетний ребенок», — говорится в публикации.

Отмечается, что всех пострадавших доставили в больницу. Им удалось избежать серьезных травм, так как все они были пристегнуты.

Оказалось, что водителя ВАЗа 2 сентября привлекли к ответственности за отказ проходить медосвидетельствование.

Ранее в Новочеркасске огромное дерево раздавило машину на ходу.

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#Новости#Илья Протвинов#Происшествия
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