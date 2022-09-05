Один человек погиб и четверо пострадали в лобовой аварии в Ростовской области

На трассе М-4 «Дон» водитель ВАЗ-2115 перестроился на встречную полосу. Из-за этого он столкнулся с Nissan Tiida.
«На месте происшествия погиб 37-летний водитель ВАЗа. Пострадали также четыре человека из второй машины, в том числе пятилетний ребенок», — говорится в публикации.
Отмечается, что всех пострадавших доставили в больницу. Им удалось избежать серьезных травм, так как все они были пристегнуты.
Оказалось, что водителя ВАЗа 2 сентября привлекли к ответственности за отказ проходить медосвидетельствование.