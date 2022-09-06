Кластер "Дальневосточный автобус" сформируют в Хабаровском крае

Губернатор Хабаровского края проинформирован о том, что госкорпорация детально рассматривает в настоящее время вопрос о вложении финансов в проект, в рамках которого «Бакулин Моторс Групп» создаст автобусный кластер на Дальнем Востоке. По словам Дегтярева, правительство субъекта эту инициативу поддерживает: будут выделены и земельный участок, и вся необходимая для строительства инженерная инфраструктура.