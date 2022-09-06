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Кластер "Дальневосточный автобус" сформируют в Хабаровском крае

6 сентября 06:25
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев руководит делегацией, принимающей участие в ВЭФ-2022. По результатам различных переговоров ожидается достижение принципиальных договоренностей и подписание партнерских соглашений, которые будут предусматривать эффективное развитие дальневосточного субъекта.

В питч-сессии приняли участие гендиректор Фонда развития Дальнего Востока и Арктики, зампред ВЭБ.РФ Артем Довлатов и Алексей Бакулин, возглавляющий компанию «Волгабас», пишет информационный портал transsibinfo.com.

Главной темой дискуссий стало участие ВЭБ.РФ в реализации крупного проекта, в рамках которого планируют наладить производство по сборке водоробусов, электробусов, городских и междугородних автобусов для локального рынка Дальнего Востока.

Дегтярев поблагодарил госкорпорацию за активное участие в развитии дальневосточного субъекта. Следует отметить, что ранее ВЭБ.РФ обеспечил финансирование других серьезных инвестиционных проектов: на территории региона создают грузопассажирские автомобильно-железнодорожные паромы, а также строят относящиеся к социально значимым объекты в образовательной сфере и в отрасли здравоохранения.

Губернатор Хабаровского края проинформирован о том, что госкорпорация детально рассматривает в настоящее время вопрос о вложении финансов в проект, в рамках которого «Бакулин Моторс Групп» создаст автобусный кластер на Дальнем Востоке. По словам Дегтярева, правительство субъекта эту инициативу поддерживает: будут выделены и земельный участок, и вся необходимая для строительства инженерная инфраструктура.

«Совместно с Минвостокразвития России, КРДВ проекту будет предоставлен преференциальный режим ТОР», - заверил Дегтярев.

С налаживанием полного цикла производства автобусов на территории Хабаровского края будут выпускать до 1000 единиц транспорта в год. Участники питч-сессии обратили внимание на тот факт, что речь идет о первом подобном проекте для субъекта ДФО.

На первом этапе дадут старт производственной площадке, которая будет выпускать основные комплектующие, в частности, элементы шасси, электромосты, водородные энергетические компоненты и силовые установки. В перспективе начнет работать научно-инжиниринговый центр. Инвестиции в проект эксперты оценили в сумму 6,5 миллиарда, и ВЭБ.РФ вложит 5,2 миллиарда рублей.

По словам Довлатова, вложения в улучшение общего качества жизни россиян – это одно из приоритетных направлений для государственной корпорации развития.

«Планы по обновлению общественного транспорта генерируют спрос на современную автобусную технику в регионе. При поддержке ВЭБ.РФ уже реализованы проекты по модернизации общественного транспорта в 15 городах, в том числе на Дальнем Востоке», - проинформировал зампред ВЭБ.РФ.

Реализация инвестпроекта «Дальневосточный автобус» сделает возможной сокращение стоимости такого автотранспорта. Пассажирские перевозки при этом станут более надежными и стабильными, подытожил Довлатов.

#Новости#Общество
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