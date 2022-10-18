Глава РЭО Буцаев сообщил о 955 тысячах тонн электронных отходов на свалках

Лишь пять процентов ОЭЭО поступает на переработку в России, остальная техника захоранивается на мусорных полигонах. От этого сильно страдает окружающая среда. Так, в печатных платах электронных устройств среднее количество драгметаллов составляет минимум 25 граммов на тонну. Учитывая, что жителями РФ выбрасывается каждый год около 955 тысяч тонн использованной бытовой техники, в этом количестве содержится больше чем полтонны золота. Все это можно было бы подвергать утилизации. Для исправления ситуации необходим реестр, в который бы включались добросовестные утилизаторы. Кроме того, необходимо разработать требования, предъявляемые к утилизаторам электротехники. Мероприятие направлено на формирование экономики замкнутого цикла в России.