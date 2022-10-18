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Глава РЭО Буцаев сообщил о 955 тысячах тонн электронных отходов на свалках

18 октября 15:15
Фото: piqsels.com
По информации, озвученной главой Российского экологического оператора (РЭО) Денисом Буцаевым, до 500 килограммов золота может оказываться каждый год на российских свалках. Оно находится в отслужившем свой срок электронном и электрическом оборудовании (ОЭЭО)

Как сообщает 360tv.ru со ссылкой на данные Буцаева, в России ежегодно отправляется в отходы электронное и электрическое оборудование общим весом около полутора миллионов тонн. Чаще всего это касается бытовой техники, составляющей 67 процентов отходов данного вида. Это один миллион тонн в абсолютных цифрах.

Остальные электронные отходы, поступающие на полигоны, представлены климатическим и холодильным оборудованием (22 процента от всех ОЭЭО), IT-оборудованием и офисной техникой (9 процентов), ртутьсодержащими источниками света (2 процента).

Лишь пять процентов ОЭЭО поступает на переработку в России, остальная техника захоранивается на мусорных полигонах. От этого сильно страдает окружающая среда. Так, в печатных платах электронных устройств среднее количество драгметаллов составляет минимум 25 граммов на тонну. Учитывая, что жителями РФ выбрасывается каждый год около 955 тысяч тонн использованной бытовой техники, в этом количестве содержится больше чем полтонны золота. Все это можно было бы подвергать утилизации. Для исправления ситуации необходим реестр, в который бы включались добросовестные утилизаторы. Кроме того, необходимо разработать требования, предъявляемые к утилизаторам электротехники. Мероприятие направлено на формирование экономики замкнутого цикла в России.

Судя по данным, имеющимся в информационно-техническом справочнике по наилучшим доступным технологиям, на которые ссылается РЭО, средняя тонна печатных плат может содержать, помимо золота, еще до пяти килограммов серебра, до 40 граммов платины и до 100 граммов палладия. Как отмечает глава РЭО, такие виды отходов могли бы выступать в качестве вторичных ресурсов. А оказываясь на полигоне, они вредят окружающей среде.

В РЭО полагают, что нужна централизованная система сбора электроотходов.  Очевидно, что должны быть продумано стимулы для желающих заняться их глубокой переработкой. Нужно разработать конкретные требования к тем, кто будет задействован в обороте таких отходов. Также необходимо эффективное регулирование на законодательном уровне, с привлечением самых лучших доступных технологий.

Когда в РФ вводили расширенную ответственность производителя, ее разработчики имели в виду, что начиная с 2023 года работа по обращению с такими отходами будет доверяться только верифицированному утилизатору, входящему в специальный реестр. Его формирование ложится на РЭО и Росприроднадзор. Будет проводиться проверка мощностей утилизатора и источников, из которых к нему поступает сырье. Этот реестр также должен быть включен в Единую федеральную государственную систему учета отходов от использования товаров.

Данные мероприятия реализуются в рамках федерального проекта и национальной инициативы "Экономика замкнутого цикла".

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