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Posted 24 октября 2022,, 13:18

Published 24 октября 2022,, 13:18

Modified Сегодня, 20:27

Updated Сегодня, 20:27

Инфекционист Сапронов: Лихорадка - один из признаков наличия ВИЧ в организме

24 октября 2022, 13:18
Врач-инфекционист Георгий Сапронов рассказал об основных признаках ВИЧ-инфекции на каждом этапе развития ее развития в организме.

Специалист уточнил, что начальный этап не имеет особых проявлений, в то время как активная стадия сопровождается так называемой «лихорадкой». После этого вновь наступает продолжительный бессимптомный период, передают NEWS.ru.

Эксперт отметил, что в результате у человека возникает иммунодефицит. Его симптомы могут быть самыми разными. Например, туберкулез, пневмония, папиломотоз, кондиломы.

Наличие в организме ВИЧ-инфекции выявляется только через эпидемиологическое исследование.

Ранее правовед Павел Чиков заявил, что ВИЧ-положительным гражданам России военкоматы направляют повестки наравне с другими россиянами, подлежащими частичной мобилизации. Речь идет о гражданах, которым ранее не присвоили категорию «Д».

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