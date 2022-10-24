Инфекционист Сапронов: Лихорадка - один из признаков наличия ВИЧ в организме

Posted 24 октября 2022,, 13:18
Published 24 октября 2022,, 13:18
Modified Сегодня, 20:27
Updated Сегодня, 20:27
Специалист уточнил, что начальный этап не имеет особых проявлений, в то время как активная стадия сопровождается так называемой «лихорадкой». После этого вновь наступает продолжительный бессимптомный период, передают NEWS.ru.
Эксперт отметил, что в результате у человека возникает иммунодефицит. Его симптомы могут быть самыми разными. Например, туберкулез, пневмония, папиломотоз, кондиломы.
Наличие в организме ВИЧ-инфекции выявляется только через эпидемиологическое исследование.
Ранее правовед Павел Чиков заявил, что ВИЧ-положительным гражданам России военкоматы направляют повестки наравне с другими россиянами, подлежащими частичной мобилизации. Речь идет о гражданах, которым ранее не присвоили категорию «Д».