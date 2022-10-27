Достижения Смоленской области внесены в проект "20 главных событий России за 20 лет"

Построили новый корпус для областного Госархива. Здесь хранят свыше миллиона исторических памятников XVII – XXI веков. На побережье Днепра к юбилею города отстроили набережную. Речь об этом проекте шла еще в 1816 году, однако идея была воплощена в жизнь только в 2013-м.