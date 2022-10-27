Достижения Смоленской области внесены в проект "20 главных событий России за 20 лет"

В исследовании участвуют граждане РФ в возрасте от 18 до 35 лет. Авторы проекта предлагают им назвать 15 событий, заметно отразившихся на жизни всего государства, и еще пять – на развитии их субъектов, newsnn.ru.
Сегодня внимание исследователей сосредоточено на Смоленской области, которая является одним из самых древних регионов Российской Федерации.
В городе Ярцеве после масштабной реконструкции открыли кинотеатр, не работавший с 1980-х годов. Кинозал вмещает до 90 человек, в фойе установили бесплатные игровые автоматы для детей и несколько интерактивных столов. Учреждение культуры приспособили, кроме прочего, под нужды граждан с ограниченными физическими возможностями.
В преддверии 1150-летнего юбилея Смоленска был открыт современный Культурно-выставочный центр имени Тенишевых. Залы для экспозиций получили акустические системы, мультимедийное оборудование, а также системы кондиционирования и вентилирования. Экспонатам гарантировали таким образом сохранность.
Построили новый корпус для областного Госархива. Здесь хранят свыше миллиона исторических памятников XVII – XXI веков. На побережье Днепра к юбилею города отстроили набережную. Речь об этом проекте шла еще в 1816 году, однако идея была воплощена в жизнь только в 2013-м.
В Смоленске открыли в 2012 году Федеральный центр ортопедии, травматологии и эндопротезирования. Период ожидания медицинской помощи местными жителями сократился в результате с полутора лет до месяца.
Власти Смоленской области уделяют огромное внимание вопросам, связанным с развитием сельскохозяйственной отрасли: ставка сделана в регионе на разведение кроликов и выращивание льна. Субъект вышел на позицию лидера по объемам производства льна в Центральной России. Это стало возможным благодаря предоставленным государством субсидиям и различным мерам, направленным на оказание поддержки смоленских сельхозпроизводителей.
Успешно работающее в области предприятие «КролЪ и К» – племенной репродуктор, являющийся первым в нашей стране по объемам производства крольчатины.