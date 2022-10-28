rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Прокурор Подмосковья рассказал, как защититься от кибермошенников

28 октября 12:12
Фото: piqsels.com
В последнее время число киберпреступлений значительно возросло. Чаще всего жертвами злоумышленников становятся пожилые люди.

Как сообщает телеканал «З60», прокурор Московской области Сергей Забатурин рассказал, что мошенники используют подменные номера, которые очень нелегко отследить. Поэтому полиции часто не удается установить личность преступников.

По словам прокурора, самый распространенный вид мошенничества — звонки под видом банковских работников, когда злоумышленники просят продиктовать личные данные либо перевести определенную сумму денег якобы «для спасения сбережений». Таких преступлений только в Подмосковье было совершено более 150 за полгода.

#Общество
Подпишитесь
Как дети: в Ростовской области ждут первого снега и ловят местного Спайдермена
Сегодня, 18:24
По запаху рыбы не найти: поймавший Чикатило следователь рассказал о каменском маньяке
Сегодня, 16:42
Потерявшиеся голубые ара погибают от голода и холода в Ростовской области
Сегодня, 15:37
В Ростове местный житель подорвал автомобиль с мужчиной, которому был должен деньги
Сегодня, 18:13
Климатолог Иошпа рассказал, как изменился климат за последние 100 лет в Ростове
Сегодня, 11:20
Нахрайон, Нахаловка и Полуденка: как разрастался Ростов-на-Дону
Сегодня, 00:12