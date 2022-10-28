Прокурор Подмосковья рассказал, как защититься от кибермошенников

По словам прокурора, самый распространенный вид мошенничества — звонки под видом банковских работников, когда злоумышленники просят продиктовать личные данные либо перевести определенную сумму денег якобы «для спасения сбережений». Таких преступлений только в Подмосковье было совершено более 150 за полгода.