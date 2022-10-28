Прокурор Подмосковья рассказал, как защититься от кибермошенников

Как сообщает телеканал «З60», прокурор Московской области Сергей Забатурин рассказал, что мошенники используют подменные номера, которые очень нелегко отследить. Поэтому полиции часто не удается установить личность преступников.
По словам прокурора, самый распространенный вид мошенничества — звонки под видом банковских работников, когда злоумышленники просят продиктовать личные данные либо перевести определенную сумму денег якобы «для спасения сбережений». Таких преступлений только в Подмосковье было совершено более 150 за полгода.