Согласно тексту документа, подписанного губернатором Василием Голубевым, речь идет о тех чиновниках и других госслужащих, что едут в новые субъекты Российской Федерации — ЛНР, ДНР, а также Запорожскую и Херсонскую области. За свои труды они получают двойную заработную плату, а размер командировочных составляет более восьми тысяч рублей в день.