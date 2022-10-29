Уходит эпоха
Депутат Госдумы Российской Федерации Нина Останина сообщила, что вскоре в Ростовской области и других субъектах России собираются закрыть клубы для гомосексуалов. Причиной этого станет закон о запрете пропаганды ЛГБТ, который собираются принять в ближайшее время.
Законотворцы считают, что само существование подобных заведений является пропагандой нетрадиционной ориентации, а Останина и вовсе порекомендовала гомосексуалам проводить свой досуг в спальне.
«Пусть они занимаются этим у себя дома в спальне. Никто не собирается отлавливать геев, запрещать им заниматься утехами, которые они себе позволяют», — цитирует депутата портал “Новороссия”.
Что только не выбрасывают
В Ростовской области на территории Усть-Донецкого района у реки Керчик жители посёлка заявили, что нашли стихийную свалку из трупов погибшей птицы, в частности останков гусей.
В своем обращении в редакцию дончане рассказали, что в первый раз ощутили неприятный запах отходов животноводства еще минувшей весной. Источником запаха стало хозяйство приезжего арендатора, который завел около 2,5 тысячи гусей, но пренебрегал уходом за ними и не содержал птиц надлежащим образом.
Читатели сообщили, что местные власти после полученных жалоб обещали выгнать из поселения хозяина гусей, его посещали даже несколько комиссий, которые выявили нарушения содержания домашней птицы.
«А потом что-то изменилось, и нам стали говорить какие-то невнятные обоснования, почему этого предпринимателя нельзя оштрафовать. При этом вонь стояла всё лето на пол посёлка», — рассказал житель Керчикского.
Позднее эта птица начала умирать, по оценкам местных, предприниматель потерял около 1,5 тысячи птиц. Гуси продолжают гибнуть и сейчас, однако вместо правильной утилизации животных бизнесмен просто вывозит останки к реке Керчик и сваливает их у воды.
Отмечается, что ранее дончане уже публиковали видео свалки в соцсетях, но по неизвестным причинам его удалили из общего доступа.
Прибавка к жалованию за риски
На днях в Ростовской области подписали документ, который определяет порядок доплаты командировочных донским госслужащим за поездки на территорию ЛДНР.
Согласно тексту документа, подписанного губернатором Василием Голубевым, речь идет о тех чиновниках и других госслужащих, что едут в новые субъекты Российской Федерации — ЛНР, ДНР, а также Запорожскую и Херсонскую области. За свои труды они получают двойную заработную плату, а размер командировочных составляет более восьми тысяч рублей в день.