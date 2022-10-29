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В Ростовской области закрывают гей-клубы, а бизнесмены создают свалки из трупов гусей

29 октября 15:22
Фото: pxhere.com
В Ростовской области объявили о закрытии гей-клубов, раскрыли размеры командировочных госслужащих, уезжающих в Донбасс, а в Усть-Донецком районе обнаружили огромную свалку из птичьих трупов.

Уходит эпоха

Депутат Госдумы Российской Федерации Нина Останина сообщила, что вскоре в Ростовской области и других субъектах России собираются закрыть клубы для гомосексуалов. Причиной этого станет закон о запрете пропаганды ЛГБТ, который собираются принять в ближайшее время.

Фото: pxhere.com

Законотворцы считают, что само существование подобных заведений является  пропагандой нетрадиционной ориентации, а Останина и вовсе порекомендовала гомосексуалам проводить свой досуг в спальне. 

«Пусть они занимаются этим у себя дома в спальне. Никто не собирается отлавливать геев, запрещать им заниматься утехами, которые они себе позволяют», — цитирует депутата портал “Новороссия”. 

Что только не выбрасывают

 

В Ростовской области на территории Усть-Донецкого района у реки Керчик жители посёлка заявили, что нашли стихийную свалку из трупов погибшей птицы, в частности останков гусей. 

В своем обращении в редакцию дончане рассказали, что в первый раз ощутили неприятный запах отходов животноводства еще минувшей весной. Источником запаха стало хозяйство приезжего арендатора, который завел около 2,5 тысячи гусей, но пренебрегал уходом за ними и не содержал птиц надлежащим образом. 

Читатели сообщили, что местные власти после полученных жалоб обещали выгнать из поселения хозяина гусей, его посещали даже несколько комиссий, которые выявили нарушения содержания домашней птицы.  

Фото: pxhere.com

«А потом что-то изменилось, и нам стали говорить какие-то невнятные обоснования, почему этого предпринимателя нельзя оштрафовать. При этом вонь стояла всё лето на пол посёлка», — рассказал житель Керчикского.

Позднее эта птица начала умирать, по оценкам местных, предприниматель потерял около 1,5 тысячи птиц. Гуси продолжают гибнуть и сейчас, однако вместо правильной утилизации животных бизнесмен просто вывозит останки к реке Керчик и сваливает их у воды. 

Отмечается, что ранее дончане уже публиковали видео свалки в соцсетях, но по неизвестным причинам его удалили из общего доступа. 

Прибавка к жалованию за риски

 

На днях в Ростовской области подписали документ, который определяет порядок доплаты командировочных донским госслужащим за поездки на территорию ЛДНР. 

Согласно тексту документа, подписанного губернатором Василием Голубевым, речь идет о тех чиновниках и других госслужащих, что едут в новые субъекты Российской Федерации — ЛНР, ДНР, а также Запорожскую и Херсонскую области. За свои труды они получают двойную заработную плату, а размер командировочных составляет более восьми тысяч рублей в день. 

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