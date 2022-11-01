В Японии намерены ввести режим экономии электроэнергии зимой

Речь идет, в частности, об оптимизации температуры воздуха в отапливаемых помещениях и сокращение освещения, говорится в заявлении министерства экономики, торговли и промышленности Японии, передают «Известия».
Правительство также решило перезапустить ранее остановленные электростанции, закупить дополнительные объемы топлива и, кроме того, попросить население и бизнес об экономии электроэнергии.
Также власти могут ввести систему бонусов для тех домохозяйств, которые смогут потреблять на три процента меньше электроэнергии по сравнению с уровнем прошлого года.