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В Японии намерены ввести режим экономии электроэнергии зимой

1 ноября, 16:37
Японское правительство решило ввести режим экономии электроэнергии с 1 декабря 2022 года до конца марта 2023 года.

Речь идет, в частности, об оптимизации температуры воздуха в отапливаемых помещениях и сокращение освещения, говорится в заявлении министерства экономики, торговли и промышленности Японии, передают «Известия».

Правительство также решило перезапустить ранее остановленные электростанции, закупить дополнительные объемы топлива и, кроме того, попросить население и бизнес об экономии электроэнергии.

Также власти могут ввести систему бонусов для тех домохозяйств, которые смогут потреблять на три процента меньше электроэнергии по сравнению с уровнем прошлого года.

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