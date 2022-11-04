Алексей Логвиненко встретился с представителями национально-культурных объединений



В процессе беседы поступил и ряд предложений по развитию совместных проектов.

— Так, рассмотрим возможность создания в городе единой цифровой платформы, благодаря которой каждый желающий сможет ближе познакомиться с культурой того или иного народа, проживающего в донской столице, - подчеркнул Алексей Логвиненко. - Благодарю каждого участника встречи за открытый диалог, инициативность, неравнодушие к судьбе нашей Родины. Наша сила – в единстве! В единстве народов, целей, идей.