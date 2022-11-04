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Алексей Логвиненко встретился с представителями национально-культурных объединений

4 ноября 17:40
Фото: Администрация Ростова
Сегодня вся Россия отмечает День народного единства. В донской столице центром события стал Покровский сквер.

 Именно здесь, к памятнику Елизаветы Петровны цветы возложили глава городской администрации Алексей Логвиненко и представители национально-культурных объединений и религиозных конфессий многонационального Ростова.
После торжественной части глава городской администрации обсудил с представителями национально-культурных объединений и религиозных конфессий  дальнейшее сотрудничество.


— Для нас важно комплексно рассматривать вопросы, касающиеся обеспечения межнационального согласия, сохранения этнической самобытности и развития культур народов, проживающих в Ростове-на-Дону, а также формирование духовно-нравственных ценностей, — пояснил Алексей Логвиненко.

 


Только в атмосфере межнационального и межрелигиозного уважения достигаются результаты, направленные на благополучие города, региона и страны. 


— Мы сошлись во мнении, что в настоящее время нам необходимо заложить в умы и души нашей молодежи правильные ценности – взаимоуважение, сострадание, умение протягивать руку помощи. И это возможно при условии объединения наших усилий, — сказал Алексей Логвиненко.


В процессе беседы поступил и ряд предложений по развитию совместных проектов. 
— Так, рассмотрим возможность создания в городе единой цифровой платформы, благодаря которой каждый желающий сможет ближе познакомиться с культурой того или иного народа, проживающего в донской столице, - подчеркнул Алексей Логвиненко. - Благодарю каждого участника встречи за открытый диалог, инициативность, неравнодушие к судьбе нашей Родины. Наша сила – в единстве! В единстве народов, целей, идей. 



Стоит напомнить, что летом текущего года городская администрация уже поднимала вопросы, связанные с городскими национальными объединениями. Тогда от ростовской администрации поступило предложение создать Дом дружбы. Эта площадка  станет визитной карточкой для  имиджевых проектов национальных объединений и размещаться в одном из зданий, расположенных в исторической части донской столицы. Также было решено выбрать помещение и отработать механизм управления данным объектом. А концепцию Дома дружбы прорабатывают представители национальных объединений. 

Ранее RostovGazeta рассказывала, о возложении цветов в День народного единства к памятнику Елизавете Петровне в Покровском сквере. Именно здесь, 260 лет назад заложили мощное фортификационное сооружение Российской империи, получившее в дальнейшем название — крепость Дмитрия Ростовского. Именно отсюда и началось становление донской столицы, которая со временем превратилась в прекрасный южный город.

#Илья Протвинов#Общество#Ростовская область#Ростов-на-Дону
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