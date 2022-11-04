Алексей Логвиненко встретился с представителями национально-культурных объединений

Именно здесь, к памятнику Елизаветы Петровны цветы возложили глава городской администрации Алексей Логвиненко и представители национально-культурных объединений и религиозных конфессий многонационального Ростова.
После торжественной части глава городской администрации обсудил с представителями национально-культурных объединений и религиозных конфессий дальнейшее сотрудничество.
— Для нас важно комплексно рассматривать вопросы, касающиеся обеспечения межнационального согласия, сохранения этнической самобытности и развития культур народов, проживающих в Ростове-на-Дону, а также формирование духовно-нравственных ценностей, — пояснил Алексей Логвиненко.
Только в атмосфере межнационального и межрелигиозного уважения достигаются результаты, направленные на благополучие города, региона и страны.
— Мы сошлись во мнении, что в настоящее время нам необходимо заложить в умы и души нашей молодежи правильные ценности – взаимоуважение, сострадание, умение протягивать руку помощи. И это возможно при условии объединения наших усилий, — сказал Алексей Логвиненко.
В процессе беседы поступил и ряд предложений по развитию совместных проектов.
— Так, рассмотрим возможность создания в городе единой цифровой платформы, благодаря которой каждый желающий сможет ближе познакомиться с культурой того или иного народа, проживающего в донской столице, - подчеркнул Алексей Логвиненко. - Благодарю каждого участника встречи за открытый диалог, инициативность, неравнодушие к судьбе нашей Родины. Наша сила – в единстве! В единстве народов, целей, идей.
Стоит напомнить, что летом текущего года городская администрация уже поднимала вопросы, связанные с городскими национальными объединениями. Тогда от ростовской администрации поступило предложение создать Дом дружбы. Эта площадка станет визитной карточкой для имиджевых проектов национальных объединений и размещаться в одном из зданий, расположенных в исторической части донской столицы. Также было решено выбрать помещение и отработать механизм управления данным объектом. А концепцию Дома дружбы прорабатывают представители национальных объединений.
Ранее RostovGazeta рассказывала, о возложении цветов в День народного единства к памятнику Елизавете Петровне в Покровском сквере. Именно здесь, 260 лет назад заложили мощное фортификационное сооружение Российской империи, получившее в дальнейшем название — крепость Дмитрия Ростовского. Именно отсюда и началось становление донской столицы, которая со временем превратилась в прекрасный южный город.