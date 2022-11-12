Корпорация МСП сообщила о старте программы «выращивания» поставщиков из МСП

Как сообщает со ссылкой на данные заместителя главы Министерства экономического развития РФ Татьяны Илюшниковой, это окажется выгодным не только малым предприятиям, но и крупному бизнесу, и государству. Малые предприятия, которые станут участвовать в программе, получат возможность развиваться в связи с возникновением четких перспектив и рынков сбыта. Заказчики в нужных им объемах смогут получать продукцию, изготовленную российским поставщиком, или предоставляемые им услуги. А для государства, в свою очередь, важным является технологическое развитие целых отраслей, и все, что связано с импортозамещением. Помимо этого, можно говорить о новых поступающих в казну налогах и рабочих местах. Интерес к программе уже проявили такие компании, как РЖД, «Ростех», «Автодор», и немало других.
Также в связи с изменением законодательства в рамках программы теперь появится возможность заключения долгосрочных офсетных договоров. Это предусматривает федеральный закон №223. Роль оператора обеих программ предстоит исполнять Корпорации МСП, сообщает ria.ru.
По информации гендиректора Корпорации МСП Александра Исаевича, офсетный договор будет предусматривать обязанность МСП-поставщика инвестировать свои или заемные средства в создание нового или модернизацию уже работающего производства. А госкомпании согласно такому договору несколько лет будут обязаны производить закупки оговоренной документом продукции (услуг) у конкретного МСП-поставщика в необходимых объемах. Сегодня в ходе работы с заказчиками идет уточнение их пожеланий, которые будут учитывать офсетные договоры. Руководитель Корпорации напомнил, что стартует механизм офсетных договоров в связи с поручением, данным российским президентом на ПМЭФ-2022.
В рамках программы на госкомпании ложится разработка и утверждение программ, определение главных направлений, в которых будет идти поддержка МСП-поставщиков, а также, какие товары и услуги у них предстоит приобретать. Те поставщики, которые победят в отборе, станут обладателями разработанных Корпорацией МСП и региональными организациями инфраструктуры поддержки индивидуальных карт развития.
В пилотном режиме цифровая платформа МСП.РФ опубликовала запросы от крупнейших заказчиков. Сейчас в эксперименте принимают участие 27 таких заказчиков. Для участия в нем 59 предприятий МСП, которые работают в 26 регионах, прислали 127 заявок.