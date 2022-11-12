Корпорация МСП сообщила о старте программы «выращивания» поставщиков из МСП

Как сообщает со ссылкой на данные заместителя главы Министерства экономического развития РФ Татьяны Илюшниковой, это окажется выгодным не только малым предприятиям, но и крупному бизнесу, и государству. Малые предприятия, которые станут участвовать в программе, получат возможность развиваться в связи с возникновением четких перспектив и рынков сбыта. Заказчики в нужных им объемах смогут получать продукцию, изготовленную российским поставщиком, или предоставляемые им услуги. А для государства, в свою очередь, важным является технологическое развитие целых отраслей, и все, что связано с импортозамещением. Помимо этого, можно говорить о новых поступающих в казну налогах и рабочих местах. Интерес к программе уже проявили такие компании, как РЖД, «Ростех», «Автодор», и немало других.