Амурхан Яндиев призвал родителей строго контролировать общение своих детей в соцсетях, чтобы преступникам не удалось втереться им в доверие, а также порекомендовал регулярно проводить профилактические беседы с несовершеннолетними о том, чтобы ребенок не контактировал с незнакомыми людьми на улице.