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На Дону хотят помочь бизнесу, а следователи призвали защищать детей в соцсетях

Сегодня, 16:52
Фото: Pxhere.com
В Ростовской области следователь рассказал, как обезопасить детей от маньяков, заведующий учебного центра «ДОСААФ» оказался фигурантом дела о взятках, а донские власти предложили создать свободную экономическую зону.

Контроль и безопасность 

 

Корреспондент портала RostovGazeta пообщался с бывшим следователем Амурханом Яндиевым, который в прошлом поймал Андрея Чикатило. 

Бывший сотрудник следственных органов поделился своим экспертным мнением о недавних попытках похищения детей в Батайске, сообщив, что даже в советское время город и его окрестности отличались большим количеством «извращенцев», которые охотились на женщин и детей и отличались особым бесстыдством в своей преступной деятельности. 

Яндиев напомнил, что как правило маньяки пытаются выследить своих жертв в парках и зонах рощ, однако с наступлением эпохи цифровизации все чаще преследователи налаживают контакт с будущей жертвой в соцсетях.  

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Амурхан Яндиев призвал родителей строго контролировать общение своих детей в соцсетях, чтобы преступникам не удалось втереться им в доверие, а также порекомендовал регулярно проводить профилактические беседы с несовершеннолетними о том, чтобы ребенок не контактировал с незнакомыми людьми на улице.

 «Сейчас родители должны железно контролировать своих детей. Обязательно следить за их общением в интернете», — в заключение добавил эксперт Амурхан Яндиев.

Осторожно, за рулем ученик

 

В Ростовской области огласили приговор по делу заведующего учебным центром «ДОСААФ» по Неклиновскому району, который вместе со своим знакомым стал подозреваемым по делу о взятках.  

По данным следователей, более года с осени 2019 года мужчины помогали ученикам договариваться об успешном прохождении практического экзамена по вождению для получения водительских прав с сотрудниками правоохранительных органов при помощи взяток. 

Задержание
Фото: Pxhere.com

Теперь суд вынес решение, что заведующий получит условный срок два года с испытательным сроком аналогичной продолжительности, а его знакомый — два года колонии. 

Во имя поддержки экономики

Недавно министр экономразвития Ростовской области Максим Папушенко представил отчет об экономической ситуации в регионе и предложил создать свободную экономическую зону на территории субъектов Российской Федерации, где после указа президента ввели средний уровень реагирования.

Так министр предложил докапитализировать областные институты поддержки, увеличить размеры займов для предпринимателей, а также сократить период получения патента организациями, чтобы создать в регионах благоприятный предпринимательский климат.  

Предприниматели пожали руки
Фото: Pxhere.com
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