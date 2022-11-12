Контроль и безопасность
Корреспондент портала RostovGazeta пообщался с бывшим следователем Амурханом Яндиевым, который в прошлом поймал Андрея Чикатило.
Бывший сотрудник следственных органов поделился своим экспертным мнением о недавних попытках похищения детей в Батайске, сообщив, что даже в советское время город и его окрестности отличались большим количеством «извращенцев», которые охотились на женщин и детей и отличались особым бесстыдством в своей преступной деятельности.
Яндиев напомнил, что как правило маньяки пытаются выследить своих жертв в парках и зонах рощ, однако с наступлением эпохи цифровизации все чаще преследователи налаживают контакт с будущей жертвой в соцсетях.
Амурхан Яндиев призвал родителей строго контролировать общение своих детей в соцсетях, чтобы преступникам не удалось втереться им в доверие, а также порекомендовал регулярно проводить профилактические беседы с несовершеннолетними о том, чтобы ребенок не контактировал с незнакомыми людьми на улице.
«Сейчас родители должны железно контролировать своих детей. Обязательно следить за их общением в интернете», — в заключение добавил эксперт Амурхан Яндиев.
Осторожно, за рулем ученик
В Ростовской области огласили приговор по делу заведующего учебным центром «ДОСААФ» по Неклиновскому району, который вместе со своим знакомым стал подозреваемым по делу о взятках.
По данным следователей, более года с осени 2019 года мужчины помогали ученикам договариваться об успешном прохождении практического экзамена по вождению для получения водительских прав с сотрудниками правоохранительных органов при помощи взяток.
Теперь суд вынес решение, что заведующий получит условный срок два года с испытательным сроком аналогичной продолжительности, а его знакомый — два года колонии.
Во имя поддержки экономики
Недавно министр экономразвития Ростовской области Максим Папушенко представил отчет об экономической ситуации в регионе и предложил создать свободную экономическую зону на территории субъектов Российской Федерации, где после указа президента ввели средний уровень реагирования.
Так министр предложил докапитализировать областные институты поддержки, увеличить размеры займов для предпринимателей, а также сократить период получения патента организациями, чтобы создать в регионах благоприятный предпринимательский климат.