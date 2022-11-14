Клиенты Банка ЗЕНИТ стали чаще оформлять ипотеку в новостройках

В Банке ЗЕНИТ поясняют, клиенты предпочитают приобретать жилье в ипотеку в Москве, Московской области, а также на территориях Ленинградской области и Южного федерального округа. Они также могут оформить ипотечный кредит по программам банка, где ставка по ипотеке начинается от 10,65 % годовых, а максимальная сумма кредита достигает отметки в 40 млн рублей, если вы решили приобрести жилье в Москве, Московской области или в Санкт-Петербурге.
Для остальных регионов максимальная сумма кредита не превышает 20 млн рублей, а чтобы получить ипотеку на выгодных условиях необходим первоначальный взнос, который составляет 10 % от общей стоимости жилья.
Стоит отметить, что льготные программы Банка ЗЕНИТ позволяют клиентам оформить ипотеку и по другой ставке, например от 5,35 % годовых. При таких условиях максимальная сумма кредита для жителей Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области составит 12 млн рублей, а для других регионов РФ, не более 6 млн. При таких условиях срок займа колеблется от 3 до 25 лет, а заемщик оплачивает первоначальный взнос в размере 15 % от общей стоимости жилья.
Есть в Банке ЗЕНИТ и другие ипотечные программы. Среди них IT-ипотека по ставке 2,5 % годовых. Первые сделки по новым условиям пройдут после вступления в силу изменений в Постановление Правительства РФ от 30.04.2022 № 805. По этой программе, максимальная сумма кредита достигает 18 млн рублей и должна быть направлена на приобретение жилья в городах с населением от 1 млн человек или 9 млн рублей — в других населенных пунктах. Минимальный первоначальный взнос — 15 %.
С другими ипотечными программами банка вы можете ознакомиться на официальном сайте или в мобильном приложении «ЗЕНИТ Онлайн». Там же можно подать заявку на выдачу ипотечного кредита.
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