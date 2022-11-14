Клиенты Банка ЗЕНИТ стали чаще оформлять ипотеку в новостройках

Есть в Банке ЗЕНИТ и другие ипотечные программы. Среди них IT-ипотека по ставке 2,5 % годовых. Первые сделки по новым условиям пройдут после вступления в силу изменений в Постановление Правительства РФ от 30.04.2022 № 805. По этой программе, максимальная сумма кредита достигает 18 млн рублей и должна быть направлена на приобретение жилья в городах с населением от 1 млн человек или 9 млн рублей — в других населенных пунктах. Минимальный первоначальный взнос — 15 %.