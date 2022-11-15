Банк ЗЕНИТ обновил сервис «Копилка на налоги»

Руководитель блока МСБ Банка ЗЕНИТ Дмитрий Дьяков рассказал, что клиенты все чаще интересуются этим сервисом. Согласно статистике, в третьем квартале 2022 года количество пользователей выросло по сравнению с таким же периодом 2021 года на 42%.