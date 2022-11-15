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Банк ЗЕНИТ обновил сервис «Копилка на налоги»

Сегодня, 11:08
Фото: Банк ЗЕНИТ
Клиенты банка ЗЕНИТ получили возможность подключить сервис «Копилка на налоги» в приложении iBank при наличии расчетного счета, сообщили в пресс-службе финансовой организации.
Сервис позволят копить деньги для дальнейшего совершения платежей в бюджетные организации. За каждую операцию начисляют бонусы в размере 2%.
 
Руководитель блока МСБ Банка ЗЕНИТ Дмитрий Дьяков рассказал, что клиенты все чаще интересуются этим сервисом. Согласно статистике, в третьем квартале 2022 года количество пользователей выросло по сравнению с таким же периодом 2021 года на 42%.
 
«Вместе с этим сильно увеличились остатки на счетах. „Копилка на налоги“ — это простой способ вести учет налоговых платежей: бизнесмен видит, какую сумму налогов ему необходимо оплатить, и она уже есть на счете», — объяснил Дмитрий Дьяков.
 
Счет-копилку можно пополнить со счета клиента в другом банке или со счетов контрагентов. Для открытия расчетного счета в Банке ЗЕНИТ необходимо заполнить заявление на сайте кредитной компании.
 
Документ нужно отдать в отделение или направить скан через интернет-банк, после чего придет уведомление об активации копилки.

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#Илья Протвинов#Общество
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