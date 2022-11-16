Серьезное ДТП произошло вечером 16 октября в Ростове на РИИЖТе. Пассажирский автобус № 47 снес железную ограду и врезался в стену подземного перехода. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.
На фото, публикованных очевидцами видно, что сильно повреждена правая часть кабины автобуса. По словам очевидцев, травмы в ходе ДТП получил водитель и шесть пассажиров. На место происшествия уже прибыли машины реанимации.
В соцсетях прохожие и очевидцы пишут, что у водителя якобы порезаны пальцы, также скорая забрала троих человек с ранениями ноги и головы. У двух девушек порезы на лицах.
Официальных комментариев от ГИБДД России по Ростовской области пока не поступало. Информация уточняется.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области изменят время работы зеленого сигнала светофоров.