rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Ростове автобус № 47 протаранил железную ограду и влетел в подземный переход

Сегодня, 17:37
Фото: Социальные сети
На РИИЖТе в Ростове пассажирский автобус сбил железную ограду и влетел в подземный переход, сообщают в соцсетях очевидцы.

Серьезное ДТП произошло вечером 16 октября в Ростове на РИИЖТе. Пассажирский автобус № 47 снес железную ограду и врезался в стену подземного перехода. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.

На фото, публикованных очевидцами видно, что сильно повреждена правая часть кабины автобуса. По словам очевидцев, травмы в ходе ДТП получил водитель и шесть пассажиров. На место происшествия уже прибыли машины реанимации.

В соцсетях прохожие и очевидцы пишут, что у водителя якобы порезаны пальцы, также скорая забрала троих человек с ранениями ноги и головы. У двух девушек порезы на лицах.

В жутком ДТП в Ростовской области двое погибли, четверых увезли на скорой
Узнать подробнее

Официальных комментариев от ГИБДД России по Ростовской области пока не поступало. Информация уточняется.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области изменят время работы зеленого сигнала светофоров.

Читайте также:
Водитель спровоцировал массовое ДТП в центре Ростова и сбежал с места происшествияЧетыре человека, среди них подросток, попали в больницу после ДТП в Ростове 1 ноябряНеработающие фонари и светофоры в Левенцовке в Ростове провоцируют ДТП
#Виктория Прутковская#Последние новости Ростова на сегодня#Город#Происшествия#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Дтп#Происшествие#Транспорт#Общественный транспорт#Всегда актуально
Подпишитесь
Как выглядят могилы криминальных авторитетов на Северном кладбище Ростова
Сегодня, 17:35
Эксперт рассказал, что творится с ценами на жилье в Ростове
Сегодня, 16:19
Казачьи атаманы в Ростовской области будут отчитываться о своих доходах
Сегодня, 15:44
Житель Азовского района оставил без сотовой связи часть Ростова
Сегодня, 15:07
Урбанист Зайцев рассказал о главной проблеме уборки снега в Ростове
Сегодня, 14:38
На 2-й Краснодарской в Ростове-на-Дону обокрали 20 автомобилей ночью 16 ноября
Сегодня, 14:36