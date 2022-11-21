Юные спортсмены с Суворовского могут составить костяк региональной сборной по карате

Стоит отметить, что этот турнир последний раз проходил в статусе муниципального соревнования, со следующего года он станет спортивным мероприятием областного масштаба. Но и в виде городского события он собрал почти 500 спортсменов из 20 спортивных клубов Ростова-на-Дону, Азова, Таганрога, Батайска, Новочеркасска, Семикаракорска, Неклиновского района, Новобатайска, Вёшенской, Луганска, Донецка, Красного Луча, Симферополя, Джанкоя и Ялты, которые соревновались в различных возрастных категориях и спортивных дисциплинах - ката, кумитэ и ката-группа.