Юные спортсмены с Суворовского могут составить костяк региональной сборной по карате

Стоит отметить, что этот турнир последний раз проходил в статусе муниципального соревнования, со следующего года он станет спортивным мероприятием областного масштаба. Но и в виде городского события он собрал почти 500 спортсменов из 20 спортивных клубов Ростова-на-Дону, Азова, Таганрога, Батайска, Новочеркасска, Семикаракорска, Неклиновского района, Новобатайска, Вёшенской, Луганска, Донецка, Красного Луча, Симферополя, Джанкоя и Ялты, которые соревновались в различных возрастных категориях и спортивных дисциплинах - ката, кумитэ и ката-группа.
Среди призеров турнира большинство - воспитанники спортивного клуба «Суворов» (тренер Олег Захаров): Янкова Юлия (первое место в кумитэ, вторые в ката и ката-группа), Абрамов Александр (второе в кумитэ и ката-группа, третье в ката), Захаров Семён (вторые места в ката и ката-группа), Мозговая Наталия (второе в кумитэ, первое в ката-группа), Черепанов Илья (третье место в кумитэ), Арутюнян Ева (первое в ката-группа, второе в ката и третье в кумитэ), Василькина Екатерина (первые места в ката и ката-группа, третье в кумитэ).
По результатам турнира будет сформирована сборная команда, которая представит Ростовскую область на предстоящем в конце января Первенстве Южного Федерального округа в Краснодаре.