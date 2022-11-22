Шандалович: За 2022 год 37 детям-сиротам Карелии вручили сертификат на покупку жилья

Депутат подчеркнул, что республиканская социальная инициатива о выдаче сертификатов на жилье детям-сиротам в возрасте от 23 лет вступила в силу с начала 2022 года. Как сообщает karelinform.ru, по сертификату получателям льгот предоставляют единоразовую денежную выплату для приобретения жилого помещения.
Сумма выплаты складывается из расчета общей площади жилья 18 квадратных метров и средней рыночной стоимости 1 квадратного метра на рынке жилья в республике. Таким образом, в I квартале сумма, указанная в сертификате, составляла 1 миллион 113 тысяч рублей, а на данный момент размер такой выплаты достигает 1 миллиона 577 тысяч рублей.
Максимальное число заявок на предоставление сертификатов пришло из Муезерского и Прионежского районов.
Элиссан Шандалович заявил, что уже в декабре данный закон ждут новые изменения, которые помогут решить все проблемы, связанные с получением жилья детьми-сиротами. Так, срок действия сертификата будет увеличен с пяти месяцев до одного года, а возрастной порог для назначения такой выплаты снизится до 22 лет.
Ранее сотрудники Министерства соцзащиты региона рассказали, что сейчас в Карелии проживают свыше 1,8 тысячи детей-сирот, из которых 1690 находятся в семьях, а 166 размещены в профильных учреждениях.
Сложная экономическая ситуация в стране, подорожание продуктов и прочих товаров первой необходимости, а также рост числа обращений от семей, где проживают дети-сироты, стали причинами для увеличения на 15% размера выплат опекуну или патронатному воспитателю на обеспечение каждого находящегося в семье ребенка. Размер такого пособия оставался неизменным с 2013 года.
Приоритетным направлением социальных выплат выступает обеспечение жильем детей-сирот. В текущем году на данную статью расходов из казны было направлено порядка 180 миллионов рублей. Кроме того, решено ввести дополнительную денежную дотацию для оплаты первоначального взноса по ипотеке. Сумма такой выплаты равняется 300 тысячам рублей, однако она не должна превышать половины первого взноса.
На данный момент детям-сиротам, проживающим в республике, положена материальная помощь и на основании социального контракта. Это средства на погашение задолженности за жилье и коммунальные услуги, а также проведение ремонтных работ в жилых помещениях, принадлежащих получателям выплаты.
Размер выплаты равняется величине прожиточного минимума для трудоспособного гражданина, утвержденной в конкретном регионе в этом году, на срок до полугода.
Примечательно, что с начала текущего года в рамках законодательства Карелии детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, полагается ежемесячная денежная выплата на личные расходы – одна тысяча рублей. Такая выплата представляет собой так называемые “карманные деньги”, она призвана развивать у детей финансовую грамотность.