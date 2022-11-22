Шандалович: За 2022 год 37 детям-сиротам Карелии вручили сертификат на покупку жилья

Элиссан Шандалович заявил, что уже в декабре данный закон ждут новые изменения, которые помогут решить все проблемы, связанные с получением жилья детьми-сиротами. Так, срок действия сертификата будет увеличен с пяти месяцев до одного года, а возрастной порог для назначения такой выплаты снизится до 22 лет.