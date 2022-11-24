Работа контактного центра ВСК была отмечена двумя премиями NAUMEN

Во 2-м рейтинге доступности ВСК приняла участие впервые. Прежде всего следует отметить, что абсолютно все менеджеры центра перешли на новую CRM. Теперь в 99% случаев они могут предоставлять обратную связь по обращениям клиентов в пределах ста двадцати секунд. Это достигается за счет того, что пропускная способность контакт-центра повысилась, а входящая нагрузка стала более дифференцированной. Кроме того, в компании запустили чаты с высоким уровнем Service Level Agreement. Теперь со специалистами центра можно связаться посредством "Телеграма", WhatsApp или Viber. Также можно вести переписку в мобильном приложении компании.