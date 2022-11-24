Ростовская прокуратура наказала компанию, обеспечивающую работу пограничных пунктов

Ростовская транспортная прокуратура оштрафовала должностных лиц местного филиала ФГКУ «Росгранстрой». Эта компания занимается обеспечением работы приграничных пунктов.
Надзорное ведомство выявило ряд нарушений в проведении аукционов на поставку и установку информационных знаков и стендов для ориентирования граждан на нескольких КПП. В частности, «Росгранстрой» отклонил заявки, соответствующие требованиям аукциона. Также компания допустила ряд нарушений при закупке канцелярских принадлежностей.
По факту проверок были возбуждены административные дела. Виновников оштрафовали на 135 тысяч рублей.