Ростовская прокуратура наказала компанию, обеспечивающую работу пограничных пунктов

Надзорное ведомство выявило ряд нарушений в проведении аукционов на поставку и установку информационных знаков и стендов для ориентирования граждан на нескольких КПП. В частности, «Росгранстрой» отклонил заявки, соответствующие требованиям аукциона. Также компания допустила ряд нарушений при закупке канцелярских принадлежностей.