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Ростовская прокуратура наказала компанию, обеспечивающую работу пограничных пунктов

Сегодня, 10:33
Фото: Mil.ru
Ростовская прокуратура наказала компанию, обеспечивающую работу пограничных пунктов
В Ростовской области штраф выписан организации, обеспечивающей работу приграничных пунктов, сообщила транспортная прокуратура.

Ростовская транспортная прокуратура оштрафовала должностных лиц местного филиала ФГКУ «Росгранстрой». Эта компания занимается обеспечением работы приграничных пунктов.

Надзорное ведомство выявило ряд нарушений в проведении аукционов на поставку и установку информационных знаков и стендов для ориентирования граждан на нескольких КПП. В частности, «Росгранстрой» отклонил заявки, соответствующие требованиям аукциона. Также компания допустила ряд нарушений при закупке канцелярских принадлежностей.

По факту проверок были возбуждены административные дела. Виновников оштрафовали на 135 тысяч рублей.

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Ранее филиал «Росморпорта» наказали в Таганроге за игнорирование требований прокурора.

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#Алина Заярная#Прокуратура#Новости#Ростовская область#Таганрог#Штраф#Административный штраф
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