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Отец осужденной зоозащитницы в Ростове рассказал о надеждах на кассационный суд

Сегодня, 17:56
Фото: Валерия Студеникина
Валерия Студеникина
Дату кассационного суда по делу осужденной за наркотики зоозащитницы Валерии Студеникиной должны назначить до 20 декабря. Об этом сообщил RostovGazeta ее отец Игорь Студеникин.

Напомним, что Валерию Студеникину задержали в июне 2019 года за наркотики после посещения стоматолога. Известно, что девушка занималась благотворительностью, помогала бездомным животным и приютам.

Как рассказывает отец ростовчанки, на проспекте Ленина к девушке подъехала иномарка, неизвестные «затолкали» ее в машину и повезли в сторону Северного кладбища. По дороге, со слов отца, один из мужчин якобы подложил Валерии в сумку пакет с наркотиками. 

«После чего они стали ее запугивать, требовать, чтобы я заплатил пять миллионов рублей. Пугали тем, что ее брата тоже могут посадить», — сообщал RostovGazeta ее отец Игорь Студеникин.

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Валерию содержали в дежурной части ОП № 2 в течение двух суток. Все эти факты изложены в официальных жалобах и письмах, которые есть в наличии RostovGazeta. 

В итоге суд осудил зоозащитницу на срок 8,6 лет лишения свободы. Ее отец уверен, что наказание вынесено незаслуженно.

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Угрозы и жалобы 

«С помощью адвокатов я на 98 страницах написал целое расследование о том, с какими огрехами строилось обвинение моей дочери. Будучи очевидцем первых событий, я ничего не выдумывал - даже показания изменяли три раза», - отмечает Студеникин.

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Собеседник рассказывает, что после оглашения приговора Валерия месяц провела в СИЗО № 1, где ей, дескать, угрожали и отказывались принимать ее жалобы.

«Она боялась, поэтому и не называла фамилию главного подозреваемого, который и помогал сфабриковать это дело, - подчеркивает Студеникин. - Ни одно ее заявление с жалобой не дошло до требуемой инстанции. Их попросту оставляли в СИЗО. Об этом мне сообщили представители правоохранительных органов».

Сейчас Валерия находится в СИЗО № 4.

Фото: 1MI

Похититель известен 

«На апелляционном заседании при судебной коллегии она впервые во всеуслышание назвала фамилию своего похитителя. Она объяснила, почему ее обвиняют, написала заявление», - рассказывает отец.

Однако, по словам собеседника, апелляционная коллегия оставила приговор суда без изменений.

«На подробности дела никто не реагирует. Например, даже не хотят вникать в очевидно поддельные результаты биллинга. Первый биллинг показывает, что Лера была на Ленина в Ростове. Второй, что она почти в это же время находилась в районе площади Пятого Донского корпуса. И уже через 45 секунд оказывается возле Северного кладбища Верхнетемерницкого. Разве такое возможно? Фотографии в деле тоже взялись непонятно откуда. Ведь никакого их внешнего носителя нет», - возмущается отец.

Для выяснения ситуации RostovGazeta направила в пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области официальный запрос. Информация уточняется.

Тем не менее, родные и адвокаты Валерии Студеникиной не прекращают вести борьбу за вызволение девушки из мест лишения свободы. Заседание должно состояться до 20 декабря.

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