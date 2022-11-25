Отец осужденной зоозащитницы в Ростове рассказал о надеждах на кассационный суд

«На подробности дела никто не реагирует. Например, даже не хотят вникать в очевидно поддельные результаты биллинга. Первый биллинг показывает, что Лера была на Ленина в Ростове. Второй, что она почти в это же время находилась в районе площади Пятого Донского корпуса. И уже через 45 секунд оказывается возле Северного кладбища Верхнетемерницкого. Разве такое возможно? Фотографии в деле тоже взялись непонятно откуда. Ведь никакого их внешнего носителя нет», - возмущается отец.