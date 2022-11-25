Отец осужденной зоозащитницы в Ростове рассказал о надеждах на кассационный суд

Напомним, что Валерию Студеникину задержали в июне 2019 года за наркотики после посещения стоматолога. Известно, что девушка занималась благотворительностью, помогала бездомным животным и приютам.
«После чего они стали ее запугивать, требовать, чтобы я заплатил пять миллионов рублей. Пугали тем, что ее брата тоже могут посадить», — сообщал RostovGazeta ее отец Игорь Студеникин.
Валерию содержали в дежурной части ОП № 2 в течение двух суток. Все эти факты изложены в официальных жалобах и письмах, которые есть в наличии RostovGazeta.
В итоге суд осудил зоозащитницу на срок 8,6 лет лишения свободы. Ее отец уверен, что наказание вынесено незаслуженно.
Угрозы и жалобы
«С помощью адвокатов я на 98 страницах написал целое расследование о том, с какими огрехами строилось обвинение моей дочери. Будучи очевидцем первых событий, я ничего не выдумывал - даже показания изменяли три раза», - отмечает Студеникин.
Собеседник рассказывает, что после оглашения приговора Валерия месяц провела в СИЗО № 1, где ей, дескать, угрожали и отказывались принимать ее жалобы.
«Она боялась, поэтому и не называла фамилию главного подозреваемого, который и помогал сфабриковать это дело, - подчеркивает Студеникин. - Ни одно ее заявление с жалобой не дошло до требуемой инстанции. Их попросту оставляли в СИЗО. Об этом мне сообщили представители правоохранительных органов».
Сейчас Валерия находится в СИЗО № 4.
Похититель известен
«На апелляционном заседании при судебной коллегии она впервые во всеуслышание назвала фамилию своего похитителя. Она объяснила, почему ее обвиняют, написала заявление», - рассказывает отец.
Однако, по словам собеседника, апелляционная коллегия оставила приговор суда без изменений.
«На подробности дела никто не реагирует. Например, даже не хотят вникать в очевидно поддельные результаты биллинга. Первый биллинг показывает, что Лера была на Ленина в Ростове. Второй, что она почти в это же время находилась в районе площади Пятого Донского корпуса. И уже через 45 секунд оказывается возле Северного кладбища Верхнетемерницкого. Разве такое возможно? Фотографии в деле тоже взялись непонятно откуда. Ведь никакого их внешнего носителя нет», - возмущается отец.
Для выяснения ситуации RostovGazeta направила в пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области официальный запрос. Информация уточняется.
Тем не менее, родные и адвокаты Валерии Студеникиной не прекращают вести борьбу за вызволение девушки из мест лишения свободы. Заседание должно состояться до 20 декабря.