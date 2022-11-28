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Власти Азова заставят подрядчика починить «убитые» дороги после догазификации города

Сегодня, 09:27
Фото: Администрация г.Азова
Администрация Азова прокомментировала разрушенные после газификации дороги
Жители Азова жаловались на превратившиеся в «болото» дороги города после проведенной газификации, мэрия города рассказала RostovGazeta о причинах и разрешении ситуации.

В конце ноября жители СНТ «Мичуринец-3» в Азове пожаловались на состояние дорог после проведенной газификации. В соцсетях люди писали, что дороги перекопали, однако после работ дорожное полотно не восстановили. Дожди превратили разрытую дорогу в «болото», из-за чего жителям СНТ тяжело добираться на работу, учебу, также машины скорой помощи с трудом проезжают на вызов.

Администрация города рассказала, что в курсе о ситуации в «Мичуринец-3». Чиновники пояснили, что работы по прокладке газопровода проводились подрядной организацией «Газпром газораспределение» и субподрядчиком ООО «МаксДонСтрой». Эти организации уже получили претензию от мэрии с требованием восстановить покрытие дорог в СНТ. В какой срок эти работы будут выполнены, не уточняется. Однако оговаривается, что для восстановления дорожного покрытия будут использоваться щебень, песок и керамзит.

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#Новости#Азов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Городская среда#Дорога#Строительство#Алина Заярная
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