Администрация города рассказала, что в курсе о ситуации в «Мичуринец-3». Чиновники пояснили, что работы по прокладке газопровода проводились подрядной организацией «Газпром газораспределение» и субподрядчиком ООО «МаксДонСтрой». Эти организации уже получили претензию от мэрии с требованием восстановить покрытие дорог в СНТ. В какой срок эти работы будут выполнены, не уточняется. Однако оговаривается, что для восстановления дорожного покрытия будут использоваться щебень, песок и керамзит.